L’Italia si appresta ad affrontare il Belgio nei quarti di finale degli Europei 2021 di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo venerdì 2 luglio (ore 21.00) per sfidare i Diavoli Rossi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania): partita da dentro o fuori, in palio la semifinale da giocare contro la vincente di Svizzera-Spagna.

La nostra Nazionale, reduce dalla sofferta affermazione sull’Austria ai supplementari, dovrà fare i conti con Romelu Lukaku e compagni, capaci di eliminare il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Si preannuncia una partita estremamente difficile e complicata, i ragazzi del CT Roberto Mancini partiranno sfavoriti ma hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e proseguire la loro avventura in questa rassegna continentale.

Va sempre ricordato che il Belgio occupa da diverso tempo il primo posto nel ranking FIFA, ovvero la classifica stilata dalla Federazione Internazionale di Calcio. I Diavoli Rossi, pur senza aver vinto trofei negli ultimi anni, svettano con 1783 punti e precedono la Francia (1757 per i Campioni del Mondo), il Brasile (1743 per i detentori del titolo sudamericano), l’Inghilterra (1687) e il Portogallo (1666 per i campioni europei uscenti). Va precisato che questa graduatoria è stata pubblicata lo scorso 27 maggio e verrà aggiornata direttamente al termine degli Europei e della Coppa America.

L’Italia, grazie al filotto di vittorie consecutive, è riuscita a risalire fino al settimo posto con 1642 punti all’attivo, gli stessi dell’Argentina e sei in meno della Spagna. Si affronteranno dunque la prima e la settima del ranking FIFA sponsorizzato da Coca-Cola, mentre Spagna-Svizzera è l’incrocio tra la sesta e la tredicesima della graduatoria.

