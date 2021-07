Il torneo di calcio maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 si è aperto con due risultati a sorpresa: la Spagna ha pareggiato contro l’Egitto per 0-0, la Francia è stata sconfitta dal Messico con un roboante 4-1. Le Furie Rosse, presentatesi in Giappone con grandissime ambizioni di medaglia d’oro, non sono riuscite a sfondare il muro dei tonici Faraoni, ben disposti in campo e molto ordinati in fase difensiva.

Gli iberici potevano contare sul tridente di lusso composto da Asensio, Oyarzabal, Olmo supportati da Ceballos, Merino e Pedri a centrocampo, senza dimenticarsi di Miranda, Garcia e Torres in difesa. Gli uomini di De La Fuente hanno sfiorato il gol del vantaggio in un paio di occasioni, Ceballos ha anche colpito il palo nel primo tempo e successivamente ha subito l’entrataccia dell’egiziano Taher che ha rischiato di spezzargli la caviglia sinistra.

La quotata Francia dell’unica punta Gignac, del trequartista Thauvin e del solido centrale Kalulu è stata letteralmente ribaltata dal Messico nel secondo tempo: Vega sblocca le marcature al 47′ su invito di Lainez, Cordova raddoppia al 55′ su assist di Rodriguez, Gignac accorcia le distanze su rigore al 69′, ma negli ultimi dieci minuti ci pensano Antuna e Aguirre a chiudere definitivamente i conti.

Cammino dunque in salita per entrambe. La Spagna è nel gruppo C insieme ad Argentina e Australia (si sfideranno dalle 12.30), mentre la Francia è ultima nel gruppo A che comprende anche Sudafrica e Giappone (fischio d’inizio alle 12.30). Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano ai quarti di finale. Da segnalare le vittorie di Nuova Zelanda e Costa d’Avorio, rispettivamente per 1-0 contro la Corea del Sud (Wood al 72′) e l’Arabia Saudita (autorete di Al Amri al 39′, pareggio di Al Dasari al 44′, decisivo il sigillo di Kessie al 66′). Attesa per Germania-Brasile (gruppo D con i Kiwi, alle 13.30).

