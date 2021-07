Calcio, Olimpiadi Tokyo: Brasile batte Germania, Argentina e Francia travolte da Messico e Australia. Pareggio Spagna

Il Brasile ha sconfitto la Germania per 4-2 nella prima giornata del torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Prestazione di elevato spessore da parte dei sudamericani, trascinati da un imperiale Richarlison che ha segnato una tripletta da favola nei primi 30 minuti: il 24enne attaccante dell’Everton ha trafitto la difesa tedesca al 7′, al 22′ e al 30′.

I verdeoro potevano chiudere definitivamente la contesa nel recupero del primo tempo, ma al 46′ Cunha ha sbagliato un calcio di rigore. Il Brasile doveva soltanto amministrare, ma al 57′ ha subito la rete di Amiri. La Germania resta in dieci al 63′ per l’espulsione di Arnold (doppia ammonizione), ma riesce a siglare il 2-3 con Ache all’83mo minuto e rende gli ultimi 10′ vibranti, anche se questa volta i sudamericani mantengono l’attenzione e portano a casa il successo arrotondando con Paulinho al 94′. Il Brasile si porta così in testa al gruppo D, agganciando la Costa d’Avorio che a pranzo aveva battuto l’Arabia Saudita per 2-1.

L’Argentina è crollata per 0-2 contro una bella Australia (Wales al 14′, Tilio all’80mo minuto) e così il gruppo C si complica: oceanici in testa con 3 punti, Spagna ed Egitto inseguono a 1, Argentina ferma a 0. Il Giappone regola il Sudafrica per 1-0 (Kubo al 71′) e affianca il Messico in testa al gruppo A con 3 punti, la Francia è al palo dopo il ko contro i Sombreros. Successo della Romania sull’Honduras, 1-0 con l’autorete di Oliva nel recupero del primo tempo: Nuova Zelanda ed europei in testa al gruppo B con 3 punti.

RISULTATO OGGI CALCIO OLIMPIADI TOKYO 2021

Egitto-Spagna 0-0

Messico-Francia 4-1

Nuova Zelanda-Corea del Sud 1-0

Costa d’Avorio-Arabia Saudita 2-1

Australia-Argentina 2-0

Giappone-Sudafrica 1-0

Romania-Honduras 1-0

Brasile-Germania 4-2

Foto: Lapresse