Bjorn Kuipers arbitro di Italia-Inghilterra: fischietto olandese per la finale degli Europei. I precedenti con gli azzurri

Bjorn Kuipers arbitrerà Italia-Inghilterra, Finale degli Europei 2021 di calcio in programma domenica 11 luglio (ore 21.00) allo Stadio Wembley di Londra. L’olandese avrà l’onore di dirigere l’atto conclusivo della rassegna continentale, assistito dai connazionali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra, mentre il quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, al Var il tedesco Bastian Dankert.

I precedenti non sono dei migliori per la nostra Nazionale con questo fischietto. L’unico successo, però, fu ottenuto proprio contro l’Inghilterra: 15 giugno 2014, fase a gironi dei Mondiali (2-1, con le reti di Marchisio e Balotelli intervallate dal momentaneo pareggio di Sturridge). Gli altri tre precedenti, però, sono meno gioiosi: un pareggio e due sconfitte. L’Inghilterra, invece, vanta due vittorie con Kuipers in campo (contro Svezia e Polonia) e il ko già citato.

Kuipers è un classe 1973, ha iniziato ad arbitrare in Eredivisie nel 2005 e l’anno successivo è diventato internazionale. In carriera ha arbitrato la Finale di Confederations Cup 2013, la Finale di Champions League 2014, le Finali di Europa League 2013 e 2018. Fu quarto uomo in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018.

Foto: Lapresse