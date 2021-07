Berrettini-Djokovic, Finale Wimbledon 2021: programma, orario, tv, streaming, data

Matteo Berrettini affronterà Novak Djokovic nella Finale di Wimbledon 2021. Il tennista italiano, capace di eliminare il polacco Hubert Hurkacz in quattro set, se la dovrà vedere con il fuoriclasse serbo, vittorioso in tre parziali sul canadese Denis Shapovalov.

L’appuntamento è per domenica 11 luglio (ore 15.00): sull’erba londinese andrà in scena l’atto conclusivo dello Slam più prestigioso e ambito nell’universo del tennis. Wimbledon è un tempio dello sport mondiale e un italiano non era mai arrivato alla partita decisiva, ora il romano inseguirà il colpaccio assoluto, ben consapevole che servirà una vera e propria impresa. Tra l’altro nella giornata che culminerà con Italia-Inghilterra, Finale degli Europei di calcio allo Stadio Wembley di Londra (ore 21.00).

Matteo Berrettini, alla prima Finale Slam in carriera, partirà con gli sfavori del pronostico al cospetto del numero 1 al mondo. Djokovic ha vinto ben 19 Slam in carriera, si è imposto a Wimbledon in cinque occasioni e punta al terzo sigillo stagionale nei tornei più importanti del circuito, con l’obiettivo di continuare a inseguire il Grande Slam. I due atleti si sono incrociati ai quarti di finale dell’ultimo Roland Garros, lo slavo si impose in quattro set ma sudando tantissimo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Berrettini-Djokovic, Finale di Wimbledon 2021. Gli orari sono italiani (a Londra sono indietro un’ora rispetto a noi). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BERRETTINI-DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 11 LUGLIO:

15.00 Finale Wimbledon 2021: Matteo Berrettini vs Novak Djokovic

FINALE WIMBLEDON 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse