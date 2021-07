Fa festa l’Olanda e forse avrebbe preferito festeggiare due settimane prima, in casa, con la possibilità di aggiungere una coppia maschile al contingente olimpico attraverso la Continental Cup (vinta dalla Svizzera). per la teoria dei “vasi comunicanti”, dunque, dopo che la Svizzera ha trionfato in Olanda, almeno in campo maschile è l’Olanda a trionfare il Svizzera, nel 4 stelle di Gstaad, ultimo appuntamento di prestigio prima dei Giochi di Tokyo.

A vincere il torneo, però, non è una delle due coppie di punta del movimento olandese ma un binomio che a Tokyo non ci sarà ma di cui sentiremo parlare tanto in futuro: composto dal più esperto Stefan Boermans, 27 anni, nel circuito da sole tre stagioni (dimostrazione che i campioni si possono trovare anche strada facendo, non solo coltivandoli da giovanissimi) e dal più giovane Yorick De Groot, 21 anni, anche lui nel circuito mondiale dal 2018. Con i rispettivi compagni (Boersma per Boermans e Blom per De Groot) non erano riusciti a combinare granchè ma da quando si sono uniti (debutto a Doha in marzo) i due olandesi quasi da subito mostrato di aver trovato l’alchimia giusta.

Proprio per questo la vittoria di Gstaad è una sorpresa ma fino a un certo punto perchè, prima della cavalcata vincente sulla sabbia svizzera, gli olandesi avevano chiuso al quinto posto il secondo torneo di Cancun (battuti nei quarti da Carambula/Rossi ma capaci di superare i campioni del mondo Krasilnikov/Stoyanovskyi), al quinto posto anche il terzo torneo messicano (vittoria più significativa contro Fijalek/Bryl) e al nono in quello di Ostrava dove avevano superato i numeri uno statunitensi Lucena/Dalhausser.

Boermans/De Groot hanno sconfitto in finale i dominatori di questa fase della stagione, i rappresentanti del Qatar Cherif/Ahmed, che hanno collezionato il quarto secondo posto della stagione su cinque finali disputate, al termine di una partita bellissima, vinta 2-1 (23-21, 19-21, 15-10) dalla coppia Orange. terzo gradino del podio per i campioni del mondo russi Krasilnikov/Stoyanovskyi che hanno vinto il derby contro Liamin/Myskiv con un secco 2-0 (21-16, 21-12). Da segnalare la terza eliminazione consecutiva prima delle semifinali per i norvegesi Mol/Sorum che si presentano così a Tokyo con qualche certezza in meno e soprattutto quando inizierà il torneo olimpico non saranno saliti sul podio del World Tour da quasi tre mesi, fatto insolito per i dominatori delle ultime stagioni del circuito mondiale.

In campo femminile sono in programma questa mattina le due semifinali e nel primo pomeriggio le finali, senza coppie svizzere, attesissime sulla sabbia di casa. Di fronte nella prima le brasiliane Agatha/Duda e le canadesi campionesse del mondo Pavan/Humana Paredes e nella seconda le ex campionesse europee, le lettoni Kravcenoka/Graudina e le brasiliane Ana Patricia/Rebecca: altro derby in vista?

Ottavi di finale maschili: Mol/Sørum (NOR)-Heidrich/Gerson (SUI) 2-1 (19-21, 22-20, 15-11), Samoilovs/Smedins (LAT)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS) 0-2 (13-21, 18-21), Fijalek/Bryl (POL)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (20-22, 19-21), Evandro/Bruno Schmidt (BRA)-Seidl/Waller (AUT) 2-0 (21-19, 22-20), Liamin/Myskiv (RUS)-Berntsen/Mol (NOR) 2-1 (27-29, 21-13, 15-12), Krattiger/Breer (SUI)-Kantor/Losiak (POL) 0-2 (18-21, 17-21), Herrera/Gavira (ESP)-Ehlers/Flüggen (GER) 0-2 (17-21, 16-21), Boermans/de Groot (NED)-Thole/Wickler (GER) 2-1 (19-21, 21-13, 15-8).

Quarti di finale maschili: Mol/Sørum (NOR)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS) 0-2 (16-21, 19-21), Cherif/Ahmed (QAT)-Evandro/Bruno Schmidt (BRA) 2-1 (16-21, 21-15, 21-19), Liamin/Myskiv (RUS)-Kantor/Losiak (POL) 2-1 (13-21, 21-10, 15-11), Ehlers/Flüggen (GER)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (19-21, 16-21).

Semifinali maschili: Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (17-21, 17-21), Liamin/Myskiv (RUS)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (17-21, 15-21)

Ottavi di finale femminili: Agatha/Duda (BRA)-Talita/Maria Antonelli (BRA) 2-0 (21-19, 21-17), Hüberli/Betschart (SUI)-Clancy/Artacho Del Solar (AUS) 2-0 (21-15, 21-15), Kozuch/Ludwig (GER)-Pavan/Melissa (CAN) 0-2 (14-21, 20-22), Barbara/Carol (BRA)-Makroguzova/Kholomina (RUS) 2-0 (21-15, 21-14), Borger/Sude (GER)-Wojtasik/Kociolek (POL) 0-2 (18-21, 17-21), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Sponcil/Claes (USA) 2-0 (21-19, 21-14), Keizer/Meppelink (NED)-Ana Patrícia/Rebecca (BRA) 1-2 (21-18, 19-21, 5-15), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Bansley/Brandie (CAN) 0-2 (15-21, 15-21).

Quarti di finale femminili: Agatha/Duda (BRA)-Hüberli/Betschart (SUI) 2-1 (21-18, 18-21, 15-13), Pavan/Melissa (CAN)-Barbara/Carol (BRA) 2-0 (25-23, 25-23), Wojtasik/Kociolek (POL)-Kravcenoka/Graudina (LAT) 0-2 (13-21, 13-21), Ana Patrícia/Rebecca (BRA)-Bansley/Brandie (CAN) 2-0 (21-18, 21-9).

Semifinali femminili: Agatha/Duda (BRA)-Pavan/Melissa (CAN), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Ana Patrícia/Rebecca (BRA)

