Basket: Virtus Bologna, arriva Mouhammadou Jaiteh sotto canestro

Rinforza ancora il pacchetto lunghi la Virtus Bologna, e lo fa con l’inserimento di un altro big man nel vero senso della parola. Mouhammadou Jaiteh, 208 cm per 112 kg, ultime due stagioni al Gaziantep, è un nuovo bianconero, e va a inserirsi nel solco aperto da Ekpe Udoh, che sarà a buon diritto una delle stelle del campionato.

Classe 1994, Jaiteh ha già giocato in Italia, e precisamente a Torino, in una stagione 2018-2019 finita poi male per l’Auxilium, travolta dai problemi della proprietà e poi dal fallimento. Le statistiche personali non erano comunque state pessime, anzi: 11 punti e 7 rimbalzi di media. Nella stagione passata è andato in doppia cifra di media nel campionato turco.

A dargli però gioie sono stati gli anni di casa, al Nanterre, con la vittoria dell’Eurochallenge nel 2015. Per tre volte è finito nel miglior quintetto del campionato di casa. E aproposito di Francia, è stato nel roster francese che ha conquistato il terzo posto nell’Europeo casalingo, oltre che testimone di una delle più mostruose partite di Pau Gasol in campo europeo, nella semifinale vinta dalla Spagna.

L’accordo tra bianconeri e giocatore è di durata biennale: tutto lascia pensare che il progetto non sia solo legato al 2022, ma anche e soprattutto a un futuro in Eurolega nel 2023, che deve però passare obbligatoriamente dal prendersi quanto sfuggito quest’anno in EuroCup.

