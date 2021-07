Basket: si muovono Brindisi e Pesaro con Adrian e Demetrio

Nuovi movimenti in entrata nel basket italiano, con Brindisi, Pesaro e Tortona che rendono sempre più chiara la composizione dei loro roster. Siamo alla vigilia delle Olimpiadi, ma questo non ferma le dirigenze nella ricerca di nuovi volti, tant’è che anche le big stanno ancora cercando di chiudere alcuni cerchi. Il tutto senza contare alcune questioni rimaste irrisolte come quella tra Gabriele Procida, Fortitudo Bologna e Cantù, che però si ritiene non lontana dallo sblocco.

L’Happy Casa Brindisi si è assicurata le prestazioni di Nathan Adrian, 206 cm per 107 kg, ala con un passato in Francia e in Ucraina, e prima ancora in NCAA con West Virginia. Biennale per lui, che è noto sia per la sua specializzazione difensiva che per le buone percentuali dall’arco. Per un curioso scherzo del destino, l’Ucraina è la prossima destinazione della superstar brindisina della stagione passata, D’Angelo Harrison.

Per quanto riguarda invece la Carpegna Prosciutto ormai di stampo Aza Petrovic, c’è anche del marchio brasiliano, e non a caso, visto che il nuovo coach marchigiano allena proprio la selezione verdeoro. Ufficializzato Leonardo Demetrio, il terzo colpo dopo Vee Sanford e Caio Pacheco. Per lui un passato soprattutto in Brasile, ultime due stagioni la Flamengo, ma anche in Spagna.

Scommette invece sul recupero di un giocatore azzurro Tortona. Riccardo Cattapan, nelle ultime due stagioni, è rimasto sostanzialmente inutilizzato a Brindisi: appena 22 minuti in campo in due intere stagioni, dopo che aveva destato buone impressioni in A2 al tempo di Casale Monferrato.

Foto: fiba.basketball