Basket: Matteo Spagnolo torna in Italia, ufficiale la firma del classe 2003 con Cremona

Dopo settimane in cui l’affare era stato dato praticamente per fatto, ora ne arriva l’ufficialità. Matteo Spagnolo è un nuovo giocatore della Vanoli Cremona per la stagione 2021-2022. La formula è quella del prestito, dal momento che il giovane rampante azzurro è di proprietà del Real Madrid.

Della classe 2003 è lui uno tra gli osservati speciali in tutt’Europa, e ora avrà la possibilità di confrontarsi con il professionismo nella massima serie italiana, dopo aver vissuto la crescita all’interno della cantera dei Blancos. Con questi ultimi ha vinto la finale del Next Generation Tournament, il torneo giovanile di Eurolega in cui è stato protagonista contro il Barcellona. Per lui anche scampoli di Liga ACB, oltre alle squadre Under 18 e Real B, impegnato nella quarta serie di Spagna (in cui Spagnolo si è dimostrato sopra il livello generale).

In Nazionale è diventato, lo scorso 20 febbraio 2020, a Napoli contro la Russia, il terzo più giovane giocatore a vestire la maglia azzurra nella storia. I due che lo precedono rispondono ai nomi di Vinicio Nesti e di una leggenda del basket d’Italia, Dino Meneghin. Meo Sacchetti ha continuato a chiamarlo sia per le qualificazioni agli Europei che per tutta la fase di preparazione verso il Preolimpico di Belgrado, e poi anche come aggregato una volta che Tokyo è stata raggiunta.

Così Flavio Portaluppi, il gm della Vanoli, sul suo arrivo, oltre ai ringraziamenti al Real, a Pablo Laso e al direttore sportivo Alberto Herreros (ex colonna della pallacanestro spagnola): “Matteo è un prospetto di altissimo livello e siamo convinti che la nostra realtà possa essere l’ideale per confermare quanto di buono già fatto vedere e per portare avanti il suo processo di crescita tra i professionisti, completando un bagaglio tecnico e fisico di primissimo livello. Il progetto che abbiamo sottoposto al giocatore e al Real Madrid è molto ambizioso ed essere riusciti a stimolare l’interesse di entrambi è motivo di grande orgoglio per il nostro staff tecnico e per la Vanoli Cremona“.

Credit: Ciamillo