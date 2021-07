Basket: agli Stati Uniti i Mondiali Under 19 2021. Battuta in finale la Francia

Un’autentica battaglia regala agli Stati Uniti la vittoria nei Mondiali Under 19 di Riga contro la Francia. Una finale, questa, decisa dal gruppo più che dal giocatore designato MVP, Chet Holmgren, che non è protagonista assoluto in questo ultimo atto. Sono più i 16 punti di Jaden Ivey e Kenneth Lofton Jr. a decidere per l’83-81 finale, insieme alla solidità di Michael Miles Jr. con 11 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

Sul fronte francese, invece, non basta uno spaventoso primo tempo del classe 2004 Victor Wembanyama, secondo tanti possibile prima scelta al draft NBA 2023. La ripresa non lo vede agli stessi livelli, ma chiude con 22 punti, 8 rimbalzi e 8 stoppate, quasi ad aver “rubato” il talento a uno che l’oscuratore di canestri lo fa di professione in NBA, e cioè Rudy Gobert.

Una partita, quella odierna, dove i francesi vanno avanti di 5 all’intervallo con un grande secondo quarto e, come detto, con la più che buona vena di Wembanyama, già a quota 20 all’intervallo. Sono soprattutto Chandler e Lofton, oltre che un po’ Miles, i giocatori che a metà dell’ultimo quarto cambiano radicalmente l’inerzia del confronto.

Il terzo posto va al Canada, al termine di qualcosa di simile a una sparatoria cestistica finita per 101-92 contro la Serbia. In questo match importanti i 21 a testa di Nembhard e Mathurin, che annullano i 25 di Musikic. Attenzione a questa edizione della rassegna iridata giovanile, perché molti tra questi giocatori potremmo rivederli a piani davvero interessanti in futuro.

