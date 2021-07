Vola ai quarti di finale l’Italia femminile di basket 3×3. Alle azzurre bastano le due vittorie nella fase a gironi per staccare il sesto e ultimo posto valido per continuare l’avventura olimpica. Per D’Alie e compagne l’appuntamento con la verità è questo pomeriggio contro la Cina per provare a conquistare un posto in semifinale.

La Cina, infatti, con cinque vittorie su sette partite ha chiuso al terzo posto, alle spalle di USA e delle russe. Le cinesi hanno convinto sin qui, cedendo nettamente (19-9) solo contro il Russian Olympic Commitee, mentre ha spaventato anche gli USA, cedendo di misura 21-19. Nella fase a gironi netto successo contro le azzurre, uscite sconfitte per 22-13.

Come detto, l’appuntamento è per questo pomeriggio alle 14.50 per il quarto di finale tra Italia e Cina. Altro quarto di finale sarà quello tra Giappone e Francia, con USA e Russian Olympic Commitee che sono già qualificate alle semifinali. E se D’Alie e compagne dovessero vincere?

Allora l’appuntamento per conquistare una clamorosa medaglia sarebbe domani, mercoledì 28 luglio, alle 11.10 proprio contro il Russian Olympic Commitee, che ha chiuso al secondo posto la prima fase. L’altra semifinale, dunque, sarà tra gli USA e la vincente di Giappone-Francia.

