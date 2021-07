Baseball, Serie A 2021: Bologna vicina alle Italian Baseball Series, per Nettuno si fa dura

Procede anche nel periodo olimpico la Serie A di baseball 2021, che ha visto aprirsi un nuovo fine settimana di gare, in cui la UnipolSai Bologna ha compiuto un deciso passo verso le Italian Baseball Series, sconfiggendo per due volte la Camec Collecchio.

Senza storia il primo incontro, vinto 10-1, mentre nella seconda sfida la Camec ha aperto il primo inning con due punti, restando in vantaggio fino al 3-1 della quinta frazione, prima della reazione dei campioni d’Italia. Bologna ha infatti segnato tredici run fino nei restanti quattro parziali, rimontando e distanziando i rivali, fino al 14-5 conclusivo.

Nell’altro match del Gruppo A il ParmaClima ha messo in cascina il secondo posto, piegando 12-6 Cagliari. Stasera gara-2, dove gli emiliani avranno la possibilità di continuare una disperata rincorsa a Bologna, favorita per la vittoria del raggruppamento.

Nel Gruppo B San Marino ha iniziato la giornata con un ko, per 4-0, contro Godo, rifacendosi poi agevolmente in gara-2, con un netto 11-0 in appena sette inning disputati. Di quella sconfitta non ne ha però approfittato Nettuno, che contro la Hotsand Macerata ha lasciato il primo incontro per 5-4, acciuffando però il secondo match per 6-0.

I risultati del quarto turno della poule salvezza

Gir. A: UnipolSai Fortitudo Bologna – Camec Collecchio 10-1, Collecchio-UnipolSai 5-14, Parmaclima-Cagliari 12-6, 14-4 (8°)

Gir. B: Godo Baseball – San Marino Baseball 4-0, San Marino-Godo 11-0 (7°), Hotsand Macerata-Nettuno 5-4, 0-6.

Classifica:

Gir. A: UnipolSai Fortitudo Bologna (6-0), 1.000; Parma Clima (4-2), .667; Camec Collecchio (2-4), .333; Cagliari Baseball (0-6), .000.

Gir. B: San Marino (7-1), .875; Nettuno BC 1945 (5-3), .625; Godo Baseball e Hotsand Macerata (1-5), .167.

Foto: FIBS