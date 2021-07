Badminton, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

La BWF, ovvero la federazione internazionale del badminton, ha diramato la lista definitiva degli atleti qualificati per i 5 tornei delle Olimpiadi di Tokyo: 87 uomini ed 86 donne si daranno battaglia per i titoli di singolare, maschile e femminile, e doppio, maschile, femminile e misto. L’Italia non è riuscita a qualificare atleti nel badminton alle Olimpiadi di Tokyo, dove sarà protagonista da sabato 24 luglio a lunedì 2 agosto.

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2, RaiSport+HD e RaiSportSD. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il calendario completo (con gli orari italiani) del badminton alle Olimpiadi di Tokyo.

CALENDARIO BADMINTON OLIMPIADI TOKYO

Sabato 24 luglio, ore 02:00 – 15:00

Fase a gironi singolare maschile

Fase a gironi singolare femminile

Fase a gironi doppio maschile

Fase a gironi doppio femminile

Fase a gironi doppio misto

Domenica 25 luglio, ore 03:00 – 14:30

Fase a gironi singolare maschile

Fase a gironi singolare femminile

Fase a gironi doppio maschile

Fase a gironi doppio femminile

Fase a gironi doppio misto

Lunedì 26 luglio, ore 03:00 – 14:30

Fase a gironi singolare maschile

Fase a gironi singolare femminile

Fase a gironi doppio maschile

Fase a gironi doppio femminile

Fase a gironi doppio misto

Martedì 27 luglio, ore 03:00 – 14:30

Fase a gironi singolare maschile

Fase a gironi singolare femminile

Fase a gironi doppio maschile

Fase a gironi doppio femminile

Fase a gironi doppio misto

Mercoledì 28 luglio, ore 02:00 – 14:30

Fase a gironi singolare maschile

Fase a gironi singolare femminile

Fase a gironi doppio maschile

Fase a gironi doppio femminile

Giovedì 29 luglio, ore 02:00 – 15:00

Fase a gironi singolare maschile

Fase a gironi singolare femminile

Quarti doppio misto

Venerdì 30 luglio, ore 02:00 – 14:30

Ottavi singolare maschile

Ottavi singolare femminile

Quarti doppio maschile

Quarti doppio femminile

Semifinali doppio misto

Sabato 31 luglio, ore 02:00 – 16:00

Quarti singolare femminile

Semifinali doppio maschile

Semifinali doppio femminile

Finale per il bronzo doppio misto

Domenica 1 agosto, ore 06:00 – 16:00

Quarti singolare maschile

Semifinali singolare femminile

Finale per il bronzo doppio maschile

Finale per il bronzo doppio femminile

Finale per l’oro doppio femminile

Finale per l’oro doppio misto

Lunedì 2 agosto, ore 06:00 – 16:00

Semifinali singolare maschile

Finale per il bronzo singolare femminile

Finale per l’oro singolare femminile

Finale per l’oro doppio maschile

Finale per il bronzo singolare maschile

Finale per l’oro singolare maschile

Foto: LaPresse