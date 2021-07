Atletica, Alessandro Sibilio da brividi! Vince gli Europei U23 in 48.42, 2° italiano di sempre dietro a Fabrizio Mori

Alessandro Sibilio ha confezionato una prestazione d’autore a Tallinn (Estonia) e ha vinto la medaglia d’oro sui 400 metri ostacoli agli Europei Under 23 di atletica leggera. L’azzurro era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative, trionfando in maniera perentoria con il favoloso tempo di 48.42. Il napoletano è così diventato il secondo italiano di sempre, alle spalle dell’icona Fabrizio Mori (Campione del Mondo a Siviglia 1999, capace di 47.54 il 10 agosto 2001).

Un azzurro non correva così veloce sul giro di pista con barriere addirittura dal 2002. Il 22enne ha firmato la migliore prestazione italiana di categoria, togliendola proprio al fuoriclasse toscano e migliorando di oltre mezzo secondo il suo precedente primato personale (48.96 agli Assoluti di due settimane fa). Questa prestazione fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, a cui Sibilio è qualificato. Oggi non c’è stata storia per il tedesco Emil Agyekum (48.96) e l’olandese Ramsey Angela (49.07).

Il ragazzo ha dichiarato ai microfoni della Fidal: “Che gara fantastica! Non mi aspettavo questo crono, ma volevo vincere. Mi sono accorto che stavo andando veramente forte, anche se non credevo di trovarmi così avanti già al settimo ostacolo, poi al traguardo una gioia incontenibile. Il segreto dei grandi progressi di questa stagione? Un cambio di mentalità in allenamento, ma anche la continuità, che mi era mancata in passato per gli infortuni che mi hanno tenuto fermo a lungo. C’è tanto lavoro e una grande squadra dietro questo risultato, in particolare il mio allenatore Gianpaolo Ciappa, che mi ha preso da quando ero piccolo e mi ha portato sul tetto d’Europa. Adesso si va avanti step by step, come sempre. Domani punto a un bel risultato qui con la staffetta 4×400 metri. E sicuramente alle Olimpiadi di Tokyo voglio sognare in grande”.

Foto: Makinen/Fidal