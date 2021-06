WTA Bad Homburg 2021: Martina Trevisan unica azzurra, presenze di Kvitova e Azarenka

Per la prima volta il circuito WTA approda a Bad Homburg, in Germania, dove si presenta al via un campo partenti decisamente qualificato, con due vincitrici di Wimbledon e altre campionesse Slam del passato che si danno battaglia in un contesto che vale la preparazione a Wimbledon.

Prima giocatrice del seeding è la ceca Petra Kvitova, che i Championships li vinse nel 2011 e 2014, e pesca qui una qualificata. Stesso destino per la bielorussa Victoria Azarenka, presente tramite wild card.

Per l’unica italiana partecipante, Martina Trevisan, c’è lo scontro con la spagnola Sara Sorribes Tormo. Tre anni di differenza tra le due, oltre a un ranking migliore di 45 posizioni per l’iberica rispetto all’azzurra, in questo che è un confronto inedito tra le due.

Da segnalare un confronto che sa di classico, quello tra la tedesca Andrea Petkovic e la rumena Sorana Cirstea; al via anche la danese Clara Tauson, il prospetto più interessante ai nastri di partenza.

WTA 250 BAD HOMBURG: IL TABELLONE

Kvitova (CZE) (1)-Qualificata

Qualificata-Li (USA)

Tig (ROU)-Barthel (GER) (WC)

Guth (GER) (WC)-Podoroska (ARG) (5)

Kerber (GER) (4)-Qualificata

Blinkova (RUS)-Tauson (DEN)

Kovinic (MNE)-Anisimova (USA)

Petkovic (GER)-Cirstea (ROU) (6)

Siegemund (GER) (8)-Stephens (USA)

Peterson (SWE)-Korpatsch (GER)

Siniakova (CZE)-Gracheva (RUS)

Hesse (FRA)-Pegula (USA) (3)

Sorribes Tormo (ESP) (7)-Trevisan (ITA)

Danilina (KAZ)-Doi (JPN)

Cornet (FRA)-Rus (NED)

Qualificata-Azarenka (BLR) (2) (WC)

Foto: LaPresse