Wimbledon 2021: Johanna Konta costretta al forfait

Non fa nemmeno in tempo a cominciare, che Wimbledon perde subito la giocatrice che avrebbe dovuto rappresentare una larga fetta di speranze della Gran Bretagna per il prosieguo del torneo. Johanna Konta, infatti, è costretta a dare forfait per i Championships, anche se in questo caso non c’entra alcun infortunio.

Come comunicato dal torneo stesso, infatti, la ragione è la seguente: “Johanna Konta è stata rimossa (nel comunicato, letteralmente, sarebbe “è stata ritirata, N.d.R.”) dai Championships. In linea con la legislazione governativa, le è richiesto l’autoisolamento di 10 giorni, dal momento che è stata classificata come contatto stretto con una persona positivamente testata al Covid-19. Yafan Wang prenderà il suo posto in tabellone come lucky loser“.

La cinese, peraltro, si troverà subito con uno scontro difficile davanti, dal momento che dovrà sfidare la ceca Katerina Siniakova, numero 64 del ranking WTA e risalita di 12 posti con la finale a Bad Homburg.

Johanna Konta, sui prati di casa, ha raggiunto la semifinale nel 2017 e i quarti nel suo migliore anno, il 2019. Il contatto positivo che l’ha di fatto costretta a saltare lo Slam sarebbe un membro del suo staff.

