VIDEO Scozia-Repubblica Ceca 0-2: highlights e sintesi Europei 2021. Decisiva una sensazionale doppietta di Schick

Buona la prima per la Repubblica Ceca ai Campionati Europei 2021 di calcio maschile, grazie ad una fantastica doppietta di Patrik Schick rivelatasi decisiva nel 2-0 inflitto ai padroni di casa della Scozia a Glasgow in un match valido come primo turno del gruppo D. Con questa vittoria, la selezione boema raggiunge l’Inghilterra in testa al raggruppamento a quota 3 punti dopo la prima giornata.

HIGHLIGHTS SCOZIA-REPUBBLICA CECA 0-2

IL PRIMO GOL DI SCHICK:

Schick heads it in to give Czech Republic the lead against Scotland.

IL SECONDO GOL DI SCHICK:

Foto: Lapresse