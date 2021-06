VIDEO Russia-Danimarca 1-4, highlights, gol e sintesi Europei: gli scandinavi calano il poker e passano il turno!

Gol a raffica nel match tra Russia e Danimarca, ultimo impegno del Gruppo B. Gli scandinavi dominano in lungo ed in largo la partita di San Pietroburgo, mentre i russi hanno sofferto in maniera pesantissima a livello difensivo, confermando il pessimo trend di questa manifestazione. A segno per la Danimarca Damsgaard, Poulsen, Christensen e Maehle, per la Russia rigore inutile di Dzyuba. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salienti dell’incontro.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DI RUSSIA-DANIMARCA

L’1-0 DI DAMSGAARD

IL 2-0 DI POULSEN

Yussuf Poulsen gifted a goal for Denmark after a HUGE Russia error! That could wrap up qualification! #DENpic.twitter.com/BTxJiQnxHR — Row Z (@RowZMedia) June 21, 2021

IL RIGORE DI DZYUBA PER IL 2-1



IL 3-1 DI CHRISTENSEN

Christensen! My word! What a strike. pic.twitter.com/dd7iYXu4Bw — Back Again W/Troopz Podcast (@backagain) June 21, 2021



IL 4-1 DI MAEHLE

JOAKIM MÆHLE JE VAIS PETER LES CÂBLES #RUSDEN pic.twitter.com/EehoeNR74l — Feuille de Match (@fdematch) June 21, 2021



Foto: Lapresse