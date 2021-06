VIDEO Polonia-Slovacchia 1-2: highlights e sintesi Europei 2021. Milan Škriniar condanna i polacchi a San Pietroburgo

Successo a sorpresa a San Pietroburgo (Russia) della Slovacchia nell’incontro valido per il Gruppo E degli Europei 2021 di calcio. Hamsik e compagni si sono imposti per 2-1 contro la più quotata Polonia, guadagnando tre punti molto importanti per centrare la qualificazione alla seconda fase.

La partita è stata sbloccata da un intervento poco ortodosso di Szczesny che ha favorito gli slovacchi. I polacchi hanno cercato fin da subito la via della rete, trovando il pari con Linetty dopo 30″ dall’inizio del secondo tempo.

L’espulsione, però, di Krychowiak (somma di ammonizioni) ha messo in salita il confronto per la formazione capitanata da Lewandowski e al 69′ in maniera inesorabile è arrivata la realizzazione del difensore dell’Inter Skriniar al 69′. Una marcatura decisiva ai fini del confronto.

Di seguito gli highlights del match:

POLONIA-SLOVACCHIA 0-1: L’AUTOGOL DI SZCZESNY

Slovakia take the lead against Poland but should Szczęsny have done better here? #Euro2020 | #ITVFootball pic.twitter.com/ddTAKMrO0q

How about this from Róbert Mak?! 🥜

POLONIA-SLOVACCHIA 1-1: IL PAREGGIO DI LINETTY

Just 30 seconds into the second half and #POL are level! 👏

How about that for a quick turnaround?

