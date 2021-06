Vela, Medemblik Regatta: Arianna Passamonti sesta nel 49erFX. Lontano Anessi nel 49er

Si è appena conclusa la seconda giornata Medemblik Regatta 2021 per quanto concerne le classi 49er e 49erFX. Bene Arianna Passamonti che in quest’ultima classe occupa la sesta piazza parziale con 26 punti totali, peccato per la prima regata odierna chiusa in 13ma posizione, al momento è questo il risultato che viene scartato dal conteggio globale.

Decisamente più indietro l’altra azzurra Alexandra Stalder 12ma in classifica con 37 punti. Al momento in testa le atlete di casa le neerlandesi Annemiek Bekkering che ha vinto quattro delle cinque prove disputate con un solo terzo posto e 4 punti in classifica, alle sua spalle Odile van Aanholt con 14 punti. La terza posizione parziale è occupata dalla tedesca Marta Bergmann con 17 punti.

Nella classe 49er molto indietro gli italiani. Marco Annessi dopo 6 regate è solo 19° con 70 punti. Ancora più lontano Gianmarco Mascia che attualmente occupa la 31ma posizione con 131 punti. In testa al momento il neerlandese Bart Lambriex con 18 punti.

Foto: shutterstocl