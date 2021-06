Ungheria-Portogallo oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

L’edizione 2021 degli Europei di calcio vedrà oggi un importante appuntamento, in cui il Portogallo campione in carica farà il suo esordio contro l’Ungheria, cenerentola di un girone di ferro che comprende anche Germania e Francia, e vittima sacrificale designata per Cristiano Ronaldo e compagni.

La partita si svolgerà quest’oggi, lunedì 14 giugno 2021, a partire dalle ore 18, presso lo San Pietroburgo dell’omonima città, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Football, ma anche in streaming sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e NOW.

Europei calcio 2021

Europei calcio 2021

Martedì 15 giugno 2021

Ore 18.00 Portogallo-Ungheria

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football

Diretta streaming: Sky Go, NOW

