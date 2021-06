Tour de France 2021, il montepremi. Quanti soldi si guadagnano per vittoria, tappe e maglia gialla?

Il montepremi complessivo del Tour de France 2021 è di 2,3 milioni di euro. Una cifra davvero da urlo per la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo, gli organizzatori metteranno in palio dei riconoscimenti economici molto interessanti e remunerativi per tutti i ciclisti e le squadre che parteciperanno alla Grande Boucle in programma dal 26 giugno al 18 luglio. Si tratta del montepremi più ricco della stagione per una competizione ciclistica. Non ci sono state variazioni rispetto al prize money delle ultime due stagioni.

Chi indosserà la maglia gialla sui Campi Elisi a Parigi guadagnerà addirittura 500.000 euro! Mezzo milione secco per il miglior uomo di classifica che potrà festeggiare con tutto il team, ma sono previsti dei premi succulenti anche per tutti gli altri piazzati e per i vari risultati di tappa. ASO apprezza sempre chi decide di concludere la corsa a tappe e lo onora con un assegno di 1.000 euro, una cifra prettamente simbolica ma sempre molto apprezzata. Di seguito il montepremi dettagliato del Tour de France 2021.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2021: QUANTI SOLDI GUADAGNA IL VINCITORE?

Il vincitore del Tour de France 2019 guadagnerà 500.000 euro. Cifra di lusso per chi indosserà la maglia gialla sui Campi Elisi. Premi di consolazione importanti per il secondo classificato (200.000 euro) e per il terzo (100.000 euro).

Gli altri premi: 70.000 al quarto, 50.000 al quinto, 23.000 al sesto, 11.500 al settimo, 7.600 all’ottavo, 4.500 al nono, 3.800 al decimo, 3.000 all’undicesimo, 2.700 al dodicesimo, 2.500 al tredicesimo, 2.100 al quattordicesimo, 2.000 al quindicesimo, 1.500 al sedicesimo, 1.300 al diciassettesimo, 1.200 al 18esimo, 1.100 al 19esimo. Tutti i ciclisti che concluderanno la Grande Boucle si assicureranno un premio di 1.000 euro.

PREMI DI TAPPA TOUR DE FRANCE 2021:

Al vincitore di ogni singola frazione andranno 11.000 euro, il secondo classificato si accontenterà di 5.500 euro, 2.800 euro finiranno invece nelle tasche del terzo classificato.

Gli altri premi: al quarto 1500, al quinto 830, al sesto 780, al settimo 730, all’ottavo 670, al nono 650, al decimo 600, all’undicesimo 540, al dodicesimo 470, al tredicesimo 440, al quattordicesimo 340, dal quindicesimo al ventesimo posto 300 euro.

LE ALTRE MAGLIE DEL TOUR DE FRANCE 2021:

25.000 euro a testa per i vincitori della maglia verde (classifica a punti) e della maglia a pois (miglior scalatore). 20.000 euro per il vincitore della maglia bianca (miglior giovane). Sono previsti premi minori per i migliori otto delle varie graduatorie.

ALTRI PREMI TOUR DE FRANCE 2021:

Ogni sprint intermedio assicura 1.500 euro a chi transita per primo, i GPM hors categorie valgono 800 euro, 2000 euro giornalieri e 20.000 euro finali per il premio combattività. Previsti premi nell’ordine delle centinaia di euro per i passaggi sui GPM di categoria inferiore e per i piazzamenti negli sprint intermedi.

Foto: Lapresse