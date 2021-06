Tennistavolo, Paralympic World Qualification Tournament 2021: tre azzurri in semifinale!

Si conclude a Lasko, in Slovenia, la seconda giornata del Paralympic World Qualification Tournament 2021 di tennistavolo, che domani assegnerà gli ultimi pass diretti, al vincitore di ciascuna delle classi, 11 maschili e 10 femminili, per le Paralimpiadi di Tokyo: sono tre gli azzurri in semifinale.

Nella classe 6 maschile Matteo Parenzan nei quarti di finale batte lo svedese Michael Robert Oskar Azulay per 3-0 (11-5, 11-4, 11-4) e domani in semifinale affronterà lo spagnolo Alberto Seoane Alcazar. Nella classe 3 maschile Matteo Orsi nei quarti di finale batte lo sloveno Primoz Kancler per 3-1 (11-9, 11-8, 10-12, 11-1) e domani in semifinale sfiderà il polacco Maciej Nalepka. Nella classe 2 maschile Federico Crosara elimina nei quarti di finale lo spagnolo Miguel Angel Toledo per 3-0 (11-5, 11-8, 11-9) e domani se la vedrà nel penultimo atto con il giapponese Nobuhiro Minami.

Va ricordato che con l’ufficializzazione delle classifiche di marzo 2020 del tennistavolo paralimpico già ben cinque atleti italiani avevano ottenuto l’accesso alle Paralimpiadi di Tokyo: attraverso il ranking paralimpico si sono qualificati Michela Brunelli (Tennistavolo Castel Goffredo) nella classe 3 femminile, Giada Rossi (Lo Sport è Vita Onlus) nella classe 1-2 femminile, Andrea Borgato (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Federico Falco (Fondazione Bentegodi), entrambi nella classe 1 maschile, ed Amine Kalem (Tennistavolo Romagnano), nella classe 9 maschile.

