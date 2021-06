Novità importanti arrivano dal calendario ATP. Il sito ufficiale del circuito internazionale ha comunicato la cancellazione dell’edizione 2021 del torneo ATP 500 di Basilea.

Lo “Swiss Indoors Basel“, non andato in scena neanche nel 2020 per via della pandemia Covid, si terrà direttamente nel 2022. Inizialmente programmato dal 25 al 31 ottobre 2021, l’evento non avrà luogo: “Nonostante gli sforzi e l’impegno profuso dagli organizzatori, purtroppo l’evento non potrà disputarsi nel 2021. Non vediamo l’ora che il torneo ritorni nel 2022, essendo una delle manifestazioni indoor più amate del circuito“, ha commentato così Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP.

Una situazione chiaramente frutto di una situazione particolare sempre legata al Coronavirus. “Non è stato semplice prendere questa decisione. Il nostro obiettivo è quello di tornare ad organizzare il torneo in sicurezza nel 2022, nella speranza che le condizioni sanitarie possano darci maggiori certezze. Non vediamo l’ora di rivedere il pubblico e i giocatori sui nostri campi“, le parole del direttore del torneo Roger Brennwald.

Da capire dunque come l’ATP voglia organizzarsi per l’ultima parte del 2021, tenuto conto delle difficoltà logistiche legate agli spostamenti in un contesto pandemico.

