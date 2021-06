Si allinea agli ottavi di finale il tabellone degli Europei femminili di basket per l’edizione 2021, in corso di svolgimento tra Valencia e Strasburgo. Sono terminati i gironi, con qualche risultato a sorpresa, ma con le big che, alla fine dei conti, non hanno provocato scossoni tali da quantificare un autentico buco nel tabellone.

Ci sarà una novità importante rispetto a quel che ci si aspettava nella parte alta, con la Bielorussia prima e ai quarti a causa dello scontro diretto favorevole con la Spagna, costretta al barrage contro il Montenegro per poi eventualmente incrociare la Serbia in un classico che, maschile o femminile, è senza tempo. Il lato di tabellone bielorusso è invece anche quello dell’Italia, che ha di fronte la Svezia. La Francia attende la vincitrice del confronto balcanico tra Bosnia-Erzegovina e Croazia (che ha messo alla porta la Repubblica Ceca).

Di seguito il tabellone completo degli Europei 2021 dagli ottavi alla finale. Le partite saranno visibili su Sky Sport, di cui è atteso il dettaglio della programmazione. Dalle semifinali si gioca solo a Valencia.

EUROBASKET WOMEN 2021: TABELLONE DAGLI OTTAVI

LUNEDÌ 21 GIUGNO – OTTAVI/BARRAGE PER I QUARTI

A VALENCIA

Ore 18:00 Italia-Svezia

Ore 21:00 Spagna-Montenegro

A STRASBURGO

Ore 18:00 o 21:00 Bosnia-Erzegovina-Croazia

Ore 18:00 o 21:00 Russia-Slovenia

MARTEDÌ 22 GIUGNO – BARRAGE PER I QUARTI

Giorno di riposo

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO – QUARTI DI FINALE

A VALENCIA

Ore 18:00 o 21:00 Bielorussia-Vinc. Italia-Svezia (G29)

Ore 18:00 o 21:00 Serbia-Vinc. Spagna-Montenegro (G30)

A STRASBURGO

Ore 18:00 o 21:00 Belgio-Vinc. Russia-Slovenia (G31)

Ore 18:00 o 21:00 Francia-Vinc. Bosnia-Erzegovina-Croazia (G32)

GIOVEDÌ 24 GIUGNO

Trasferimento delle squadre di Strasburgo a Valencia

VENERDÌ 25 GIUGNO

Giorno di riposo

SABATO 26 GIUGNO

SEMIFINALI 5°-8° POSTO*

Ore 12:00 o 15:00 Perdente G29-Perdente G32

Ore 12:00 o 15:00 Perdente G30-Perdente G31

SEMIFINALI

Ore 18:00 o 21:00 Vincente G29-Vincente G32

Ore 18:00 o 21:00 Vincente G30-Vincente G31

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 18:00 Finale 3° posto

Ore 21:00 Finale 1° posto

*Non verranno disputate le finali per il 5° e 7° posto poiché le “semifinali” servono come accesso alle qualificazioni per i Mondiali 2022

EUROBASKET WOMEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go

Foto: fiba.basketball