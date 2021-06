Sport Invernali, Johan Eliasch è il nuovo presidente della FIS. Flavio Roda rieletto nel Consiglio

L’anglo-svedese Johan Eliasch è il nuovo presidente della FIS (Federazione Internazionale Sci): ha ottenuto 65 dei 119 voti validi al primo turno, ovvero il 54,62%, battendo Urs Lehmann, (26 voti – 21,85%), Sarah Lewis (15 voti – 12,61%) e Mats Arjes (13 voti – 10,92%). Nella stessa seduta il presidente della FISI Flavio Roda è stato rieletto nel Consiglio FIS con 110 voti, ovvero il 94,83%, infine Gianfranco Kasper è stato nominato all’unanimità dall’assemblea quale presidente onorario della FIS.

Così Johan Eliasch nelle parole riportate dalla FISI: “Sono estremamente contento per questo risultato, e accolgo questo voto come una grande opportunità per il nostro movimento. Desidero ringraziare Gianfranco Kasper, che conosco da 25 anni: sono sicuro che non saremmo quello che siamo senza il suo lungo lavoro. Gli auguro una pronta ripresa e spero di vederlo presto. Sono pronto, manterrò la mia testa aperta per ascoltare tutti, e ringrazio i delegati per la fiducia che mi è stata accordata“.

Queste le parole di Flavio Roda: “Le migliori congratulazioni vanno al nuovo Presidente Eliasch, a cui auguro un proficuo ed efficace lavoro. Sicuramente, la sua elezione rappresenta una novità nel mondo degli sport invernali e sono certo che potremo collaborare al meglio nei prossimi tempi. A Gianfranco Kasper, da oggi nostro presidente onorario faccio i più cari auguri per una pronta ripresa della sua salute. Mi auguro di ritrovarlo presto nelle località di Coppa del Mondo“.

VOTAZIONI PRESIDENTE FIS

Prima votazione (voti validi: 119)

Johan Eliasch: 65 voti 54.62%

Urs Lehmann: 26 voti 21.85%

Sarah Lewis: 15 voti 12.61%

Mats Arjes: 13 voti 10.92%

NUOVO CONSIGLIO FIS

ROESTE Erik – Norwegian Ski Association – 112 pari al 96,55%

STEINLE Franz – German Ski Association – 112 pari al 96,55%

PAINE Dexter – U.S. Ski & Snowboard Assn. – 111 pari al 95,69%

SMREKAR Enzo – Ski Association of Slovenia – 111 pari al 95,69%

RODA Flavio – Italian Winter Sports Assn. – 110 pari al 94,83%

GOSPER Dean – Snow Australia – 109 pari al 93,97%

SCHROECKSNADEL Peter – Austrian Ski Association – 109 pari al 93,97%

VION Michel – French Ski Association – 109 pari al 93,97%

LEHMANN Urs – Swiss Ski Association – 104 pari all’89,66%

KUMPOST Roman – Czech Ski Association – 103 pari all’88,79%

MURASATO Aki – Ski Association of Japan – 103 pari all’88,79%

ÅRJES Mats – Swedish Ski Association – 100 pari all’86,21%

ZHENG Liangcheng – Chinese Ski Association – 98 pari all’84,48%

UUSITALO Martti – Finnish Ski Association – 97 pari al 83,62%

MINEV Tzeko – Bulgarian Ski Federation – 83 pari al 71,55%

VYALBE Elena – Russian Ski Association – 80 pari al 68,97%

Foto: FISI Pentaphoto