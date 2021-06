Softball, Serie A1 2021: Collecchio rallenta Castellana, vincono Sestese e Saronno

Si sta dando il via a un periodo intenso per il softball italiano, proprio alla vigilia degli Europei: la Serie A1 si porta avanti con gli anticipi della 2a giornata di ritorno per il gruppo A e della terza per il gruppo B. Andiamo a vedere quanto accaduto.

Nel girone B, la notizia più importante riguarda Castellana che viene fermata in una delle due partite, e precisamente la prima, da Collecchio per 2-3 sul campo avversario. Per le Thunders tutto funziona fino al quarto inning (singoli da RBI di Sugg nel primo e di Mestanova in quello citato), ma un errore della difesa nel quinto fa segnare il 2-1 a Bernardi. Arrivano poi due singoli di Gerbella e Colonna nell’ultimo che fanno pendere la bilancia dalla parte di Collecchio. Il secondo incontro, con Ray al lancio che concede poco e niente, si risolve in un 4-0 per Castellana.

Una sola partita oggi per Saronno, che nel girone A conferma la leadership battendo il New Bollate. Netto il 12-1 finale, che giunge per manifesta alla quinta ripresa con annesso big inning alla quarta. Due vittorie per la Sestese, che nel primo match ce la fa su Caserta con un extra inning da brividi. 0-0 i sette normali, poi doppio di Carletti, sacrificio di Belli e singolo di Benvenuti creano un margine sufficiente a contenere il singolo da 2 RBI di Privitera. Più netto invece il 5-0 della seconda gara.

Domani un unico incontro, e si gioca tra il New Bollate e Saronno, sempre sul campo delle prime citate. Poi di nuovo in campo 19 e 20 giugno, prima della doppia pausa Europei-Olimpiadi che andrà dal Friuli Venezia-Giulia a Tokyo.

Foto: Alexander Weickart / Shutterstock.com