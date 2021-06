Rimanere attaccato al match, anche quando tutto o quasi non gira per il verso giusto. Jannik Sinner ha dovuto fare di necessità virtù contro il francese Pierre-Hugues Herbert nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2021.

Il suo tennis non è stato brillante come al solito e contro un giocatore atipico per questi tempi moderni (gioco d’attacco e serve&volley) Jannik si è trovato in grande difficoltà e vicinissimo alla sconfitta. Supportato da una buona dose di fortuna e da tanta determinazione, l’altoatesino è riuscito a cavarsela e quindi la sua avventura a Parigi prosegue.

Il nome del suo prossimo avversario sarà un altro italiano, ovvero Gianluca Mager. Il ligure ha ben giocato contro il lucky loser Peter Gojowczyk, subentrato all’australiano John Millman (forfait), non lasciandosi condizionare dal fatto di trovarsi al cospetto di un rivale diverso da quello atteso. Su un campo così veloce in terra, il gioco di Mager si è rivelato vincente e soprattutto con il dritto il nostro portacolori ha fatto la differenza.

Per questo, Sinner sarà chiamato a innalzare il proprio livello se vorrà centrare la qualificazione al 3° turno. Non ci sono precedenti tra i due e quindi solo in corso d’opera si scopriranno le soluzioni alle problematiche. Jannik, contro un giocatore bravo ad appoggiarsi alla palla dell’avversario, andrà in cerca di solidità soprattutto con il dritto. Nonostante la differente classifica tra i due (n.19 vs n.87), non sarà un match banale per l’allievo di Riccardo Piatti.

Foto: LaPresse