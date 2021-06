Roland Garros 2021, Berrettini-Djokovic: i precedenti. Solo un incrocio alle ATP Finals

Matteo Berrettini affronterà Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros 2021. Il tennista italiano cercherà l’impresa contro il fuoriclasse serbo nel match che andrà in scena nella sessione serale di mercoledì 9 giugno (non prima delle ore 20.00). Il romano partirà con gli sfavori del pronostico contro il numero 1 al mondo, servirà un’impresa per riuscire a vincere e per accedere alle semifinali dello Slam sulla terra rossa di Parigi.

Il 25enne, numero 9 del ranking ATP, ha beneficiato del ritiro di Roger Federer agli ottavi di finale, mentre il 34enne ha dovuto sudare per avere la meglio in rimonta contro Lorenzo Musetti (è risalito dallo 0-2). C’è soltanto un precedente tra i due giocatori, risale alle ATP Finals del 2019 disputate sul cemento indoor di Londra: in occasione del Masters di fine anno tra i migliori otto giocatori al mondo, Berrettini incrociò il fenomeno slavo nella fase a gironi e perse nettamente in due set (6-2, 6-1).

La speranza è che nella capitale transalpina la musica possa essere diversa. In palio la semifinale contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Rafael Nadal (giustiziere di Jannik Sinner agli ottavi di finale) e l’argentino Diego Schwartzman.

Foto: Lapresse