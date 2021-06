Qualificazioni Wimbledon 2021: sorteggiato il tabellone femminile. Al via Errani, Gatto-Monticone e Di Giuseppe

Sorteggiato anche il tabellone delle qualificazioni femminili a Wimbledon, per una situazione che vedrà un martedì affollatissimo visto che i match maschili di oggi sono stati tutti cancellati a causa dell’incessante pioggia londinese. Si gioca, va ricordato, a Roehampton, esternamente all’All England Lawn Tennis Club.

Tre le italiane in gara. La principale è Sara Errani, numero 3 del seeding, che pesca l’australiana mancina Storm Sanders, che proprio oggi ha raggiunto il best ranking di numero 147 del ranking WTA. Nessun precedente tra le due, per un lato nel quale i pericoli sono rappresentati tanto dall’aussie quanto dalla serba Aleksandra Krunic, per la massima parte.

Per Giulia Gatto-Monticone c’è la sfida all’australiana Arina Rodionova, sorella minore di Anastasia (che in singolare non gioca più da fine 2018 e in doppio da inizio 2019). Anche in questo caso nessun precedente, con l’azzurra che rende 25 posizioni alla sua avversaria: nello stesso spot c’è un assai interessante McNally-Danilovic.

Tornano invece a sfidarsi, a poche settimane di distanza da Parma, Martina Di Giuseppe e la polacca Katarzyna Kawa, numero 25 del tabellone cadetto. In quel caso il risultato fu a favore della laziale, che si impose in rimonta per 4-6 6-4 6-4 nel primo turno del torneo ducale.

WIMBLEDON 2021: TABELLONE QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Osorio Serrano (COL) (1)-Liang (TPE)

Udvardy (HUN)-Cepede Royg (PAR)

Phonchet (FRA)-Parrizas Dias (ESP)

Melnikova (RUS)-Xiyu Wang (CHN) (29)

Tomova (BUL) (2)-Burillo Escorihuela (ESP)

Lao (USA)-Dulgheru (ROU)

U. Radwanska (POL)-Xun (CHN)

Bandecchi (SUI)-Schmiedlova (SVK) (18)

Errani (ITA) (3)-Sanders (AUS)

Krunic (SRB)-Bondar (HUN)

Vickery (USA)-Muramatsu (JPN)

Chwalinska (POL)-Burel (FRA) (31)

Kalinskaya (RUS) (4)-Galfi (HUN)

Kuzmova (SVK)-De Vroome (NED)

Min (USA)-Hon (AUS)

You (CHN)-Rakhimova (RUS) (26)

Friedsam (GER) (5)-Silva (GBR) (WC)

Mrdeza (CRO)-Volynets (USA)

Snigur (UKR)-Haddad Maia (BRA)

Kiick (USA)-Bonaventure (BEL) (21)

McNally (USA) (6)-Danilovic (SRB)

Cabrera (AUS)-Swan (GBR) (WC)

Ar. Rodionova (AUS)-Gatto-Monticone (ITA)

Ozgen (TUR)-Frech (POL) (32)

Babos (HUN) (7)-Haas (AUT)

Smitkova (CZE)-Cristian (ROU)

Kostova (BUL)-Aiava (AUS)

Anderson (USA)-Xinyu Wang (CHN) (30)

Pironkova (BUL) (8)-Arconada (USA)

Jani (HUN)-Bains (GBR) (WC)

Bolkvadze (GEO)-Flink (RUS)

Mutavdzic (GBR) (WC)-Konjuh (CRO) (23)

Bara (ROU) (9)-Bucsa (ESP)

Minella (LUX)-K. Bondarenko (UKR)

Sramkova (SVK)-Hogenkamp (NED)

Benoit (BEL)-Govortsova (BLR) (24)

Dodin (FRA) (10)-Guerrero Alvarez (ESP)

Ruse (ROU)-Waltert (SUI)

Perez (AUS)-Kung (SUI)

Grabher (AUT)-Zavatska (UKR) (20)

Sherif (EGY) (11)-Fetecau (ROU)

Vikhlyantseva (ROU)-Niemeier (GER)

Seguel (CHI)-Pattinama Kerkhove (NED)

Kostic (SRB)-Inglis (AUS) (28)

Y. Wang (CHN) (12)-Zanevska (BEL)

Arruabarrena (ESP)-Fett (CRO)

Tsurenko (UKR)-Talaba (ROU)

Moore (GBR) (WC)-Zarazua (MEX) (27)

Ahn (USA) (13)-Dolehide (USA)

Gorgodze (GEO)-Shaw (GBR) (WC)

Niculescu (ROU)-Eikeri (NOR)

Muhammad (USA)-Voegele (SUI) (17)

Kalinina (UKR) (14)-Garcia Perez (ESP)

Savinykh (RUS)-Gasanova (RUS)

Diatchenko (RUS)-Han (KOR)

Di Giuseppe (ITA)-Kawa (POL) (25)

Minnen (BEL) (15)-Nara (JPN)

Hibi (JPN)-Osuigwe (USA)

Raina (IND)-Lepchenko (USA)

Buyukakcay (TUR)-Tan (FRA) (22)

Liu (USA) (16)-Loeb (USA)

Shinikova (BUL)-Di Lorenzo (USA)

Lu (CHN)-Kucova (SVK)

Gerlach (GER)-Sharma (AUS) (19)

Foto: LaPresse