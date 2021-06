Domenica 6 giugno (ore 19.00) si giocherà la Finale degli Europei Under 21 di calcio 2021. Allo Stadio Stozice di Lubiana (Slovenia) si affronteranno Portogallo e Germania in una partita da tutto o niente: chi vince alza al cielo il trofeo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i supplementari e poi eventualmente con i calci di rigore. Il Portogallo è stato capace di eliminare Italia e Spagna, mentre la Germania ha eliminato Danimarca e Olanda.

Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato, intenso e appassionante. La Germania inseguirà il terzo sigillo dopo quelli del 2009 e del 2017, senza dimenticarsi che perse due anni fa in finale contro la Spagna. Il Portogallo, invece, non ha mai conquistato il titolo e ha perso due atti conclusivi: nel 1994 contro l’Italia e nel 2015 contro la Svezia.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Portogallo-Germania, Finale degli Europei Under 21 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

PORTOGALLO-GERMANIA: FINALE EUROPEI UNDER 21 CALCIO

DOMENICA 6 GIUGNO:

19.00 Portogallo-Germania

PORTOGALLO-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

Foto: Lapresse