Pattinaggio artistico, clamoroso! Aljona Savchenko torna alle competizioni in coppia con Tj Nyman

Contrordine. Aljona Savchenko, una delle personalità più vincenti della storia delle coppie d’artistico nel pattinaggio di figura, smentisce se stessa e si ributta ancora nella mischia. La notizia è infatti delle più clamorose: la Campionessa Olimpica in carica è in procinto di iniziare un’avventura in Nord America con un nuovo partner, lo statunitense Tj Nyman. L’indiscrezione è emersa la mattina di venerdì 11 giugno dalle colonne del giornale tedesco Der Spiegel ed è stata confermata dalla diretta interessata dopo aver ottenuto il permesso di rappresentare gli States da parte della federazione tedesca.

“Non vedo davvero l’ora di iniziare questa prossima fase della mia carriera e sono grata alle associazioni che hanno reso possibile questo passaggio“, ha detto Savchenko in una breve dichiarazione rilasciata sul sito ufficiale della DEU – con convinzione, passione e impegno, credo che sia possibile porsi e raggiungere obiettivi in ​​ogni fase della nostra vita e carriera“.

La fuoriclasse dopo la stagione olimpica trionfale, quella del 2017-2018, più volte aveva espresso il desiderio di tornare alle competizioni, trovando però il parere contrario del partner Bruno Massot, con cui ha chiuso la collaborazione in forma ufficiale e, soprattutto, non intercettando nessun nuovo compagno adeguato in Germania, fattore che l’ha spinta a pubblicare lo scorso 30 aprile un lungo messaggio su Instagram pregno di rammarico, facendo presagire un ritiro dalle scene. Nel frattempo, come ormai evidente, la nativa di Kiev ha proseguito le sue ricerche anche oltreoceano, luogo dove, stando ai rumors degli scorsi mesi, si sarebbe dovuta comunque trasferire a breve.

Per problemi tecnici e burocratici, dettati soprattutto dal passaggio di Nazionalità, la coppia di nuova formazione non potrà concorrere per le Olimpiadi di Pechino 2022 ma cercarà di staccare il pass per i Campionati del Mondo, previsti a Montpellier nel mese di marzo.

Nettamente divisa l’accoglienza degli appassionati della disciplina, alcuni contenti di poter vedere ancora sul ghiaccio un’atleta sensazionale, altri rammaricati invece di veder associato il nome della Campionessa a quello di Tj Nyman, figura oltremodo conversa accusata recentemente da una pattinatrice, Emma Tang, di molestie e violenze sessuali.

