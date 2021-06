Paratriathlon, World Cup Besancon 2021: vittoria di Rita Cuccuru, secondo Giovanni Achenza

La stagione internazionale prosegue anche per il paratriathlon: nel primo pomeriggio si è disputata la tappa della World Cup 2021 a Besancon, in Francia. La manifestazione era valida per il ranking utile per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo.

Nella categoria PTWC femminile si registra la vittoria di Rita Cuccuru (H1) (Woman Triathlon Italia) in 1:24’16”, che va a battere la francese Mona Francis (H2), seconda in 1:26’06”, e la messicana Brenda Osnaya Alvarez (H1), terza in 1:26’18”.

Nella categoria PTWC maschile seconda posizione per Giovanni Achenza (H1) (Fiamme Azzurre) in 1:08’08”, nella prova vinta dall’austriaco Florian Brungraber (H2) in 1:05:36, mentre completa il podio il francese Louis Noel (H2), terzo in 1:11:59. Quinto posto per Pier Alberto Buccoliero (H2) (Firenze Triathlon), iscritto a titolo personale, in 1:15’22”.

Nella categoria PTS2 femminile arriva un altro podio, grazie al terzo posto di Veronica Yoko Plebani (707) in 1:33’05”, nella gara dominata dalla finlandese Liisa Lilja, prima in 1:29’34”, davanti alla francese Cécile Saboureau, seconda in 1:31’21”.

Nella categoria PTVI maschile sesto posto per Federico Sicura (B2) (Zerotrenta Triathlon) con la guida Dario Chitti (Cus Parma) in 1:08’05”, nella gara vinta dallo spagnolo Héctor Catalá Laparra (B2) in 1:03’48”, il quale precede i transalpini Thibaut Rigaudeau (B2), secondo in 1:04’20”, ed Antoine Perel (B1), terzo in 1:05’08”.

Nella categoria PTVI femminile ritiro nella seconda frazione per Anna Barbaro (B1) (Fiamme Azzurre) con la guida Charlotte Bonin (Fiamme Azzurre), nella prova vinta dalla britannica Alison Peasgood (B2) in 1:14’19”, la quale precede la francese Annouck Curzillat (B1), seconda in 1:16’11”, e la russa Ksenia Vibornykh (B1), terza in 1:17’31”.

Foto: Valerio Origo