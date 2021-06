Pallanuoto, Italia-Montenegro 15-9 nella seconda amichevole di Ostia

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile è in raduno da sabato 19 giugno al centro federale di Ostia, dove resterà al lavoro fino a giovedì 24, data della partenza per Tbilisi, in Georgia. Nella città georgiana, infatti, da sabato 26 giugno a giovedì 1 luglio si terrà la Super Final di World League.

In preparazione alla manifestazione gli azzurri hanno disputato questa sera la seconda ed ultima amichevole ufficiale contro il Montenegro, vinta dal Settebello di Alessandro Campagna per 15-9, bissando così il successo ottenuto domenica 20 per 12-7.

Così il CT azzurro al sito federale: “E’ stata una partita importante soprattutto dal punto di vista fisico. Ad un certo punto c’era una lotta a chi pressasse di più. Il risultato è relativamente importante, ma ci conforta in vista del prosieguo della preparazione“.

Conclude Campagna: “Ogni partita è importante per acquisire esperienza. Tra due giorni partiamo per la Super Final di World League. Ci aspettano sei partite in altrettanti giorni. Nel nostro girone la Francia ha preso il posto dell’Argentina, aumentando il livello qualitativo“.

TABELLINO

Italia-Montenegro 15-9

Italia: Del Lungo Marco , F. Di Fulvio , Luongo 2, Cannella 1, Fondelli 1, Alesiani 1, N. Presciutti 1, L. Damonte 2, Figari , Bodegas Michael 3, De Michelis , Dolce Vincenzo 2, Nicosia , Napolitano 2, Bruni L. . All. Campagna.

Montenegro: Kandic , Brguljan , Perkovic , Petkovic , Cuckovic , Obradovic , Vidovic , Ukropina 1, Radovic , Spaic 1, Draskovic 1, Banicevic 1, Tesanovic , Matkovic 2, Mrsic 3. All. Gojkovic.

Arbitri: Gomez, Paoletti.

Note – Parziali: 3-1, 5-3, 3-3, 4-2. Superiorità numeriche: Italia 8/14, Montenegro 6/13 + 1 rigore. Usciti per limite di falli N. Presciutti (I) a 4’30” del quarto tempo, Banicevic (M) a 6’30” del quarto tempo. In tribuna il vicepresidente del CONI, Silvia Salis, insieme al Presidente FIN Paolo Barelli.

Foto: LM / Luigi Mariani