Fougeres arride ancora una volta a Mark Cavendish. Il velocista della Deceuninck-Quick Step si impone in volata nella quarta tappa del Tour de France 2021 interrompendo un successo che durava da ben cinque anni. Il comune bretone porta evidentemente bene a ‘Cannonball’ che già gli diede il gusto della vittoria nella Grande Boucle del 2015. Vittoria numero 31 per lui, a -3 da Eddy Merckx.

Cavendish batte in una volata davvero regale il francese Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsik) ed il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), sul gradino più basso del podio rimpiazzando il compagno di squadra Tim Merlier che non è riuscito a fare la volata. Due ex campioni del mondo fra i primi 10: quinto Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e ottavo Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Fortunatamente, rispetto ai primi giorni di questo Tour, non ci sono state cadute durante la giornata, con nessun rischio per gli uomini di classifica. Da sottolineare il quarantanovesimo posto di Brent Van Moer (Lotto-Soudal), l’uomo in fuga che ha tentato di resistere al ritorno del gruppo ma che si è dovuto arrendere ai 200 metri dal traguardo.

TOUR DE FRANCE 2021, CLASSIFICA QUARTA TAPPA

1

CAVENDISH Mark Deceuninck – Quick Step 120 100 3:20:17

2

BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic 50 70 ,,

3

PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix 25 50 ,,

4

MATTHEWS Michael Team BikeExchange 15 40 ,,

5

SAGAN Peter BORA – hansgrohe 5 32 ,,

6

BOL Cees Team DSM 26 ,,

7

LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 22 ,,

8

PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 18 ,,

9

VAN POPPEL Boy Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 14 ,,

10

GREIPEL André Israel Start-Up Nation 10 ,,

11

COLBRELLI Sonny Bahrain – Victorious 8 ,,

12

VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 6 ,,

13

EEKHOFF Nils Team DSM 4 ,,

14

LUTSENKO Alexey Astana – Premier Tech 2 ,,

15

ZABEL Rick Israel Start-Up Nation 1 ,,

16

WALSCHEID Max Team Qhubeka NextHash ,,

17

COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM ,,

18

POELS Wout Bahrain – Victorious ,,

19

BARTHE Cyril B&B Hotels p/b KTM ,,

20

GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team ,,

21

BOIVIN Guillaume Israel Start-Up Nation ,,

22

GAUDU David Groupama – FDJ ,,

23

PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team ,,

24

BOASSON HAGEN Edvald Team TotalEnergies ,,

25

VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma ,,

26

RUSSO Clément Team Arkéa Samsic ,,

27

ASGREEN Kasper Deceuninck – Quick Step ,,

28

POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates ,,

29

SIMON Julien Team TotalEnergies ,,

30

MAS Enric Movistar Team ,,

31

NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo ,,

32

CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers ,,

33

SWIFT Connor Team Arkéa Samsic ,,

34

QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic ,,

35

MERLIER Tim Alpecin-Fenix ,,

36

DILLIER Silvan Alpecin-Fenix ,,

37

NAESEN Oliver AG2R Citroën Team ,,

38

KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM ,,

39

ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step ,,

40

FORMOLO Davide UAE-Team Emirates ,,

41

RICKAERT Jonas Alpecin-Fenix ,,

42

KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe ,,

43

MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious ,,

44

HIGUITA Sergio EF Education – Nippo ,,

45

MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo ,,

46

DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ ,,

47

ROWE Luke INEOS Grenadiers ,,

48

CAMPENAERTS Victor Team Qhubeka NextHash ,,

49

VAN MOER Brent Lotto Soudal ,,

50

LATOUR Pierre Team TotalEnergies ,,

51

HAMILTON Lucas Team BikeExchange ,,

52

KOCH Jonas Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,

53

MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,

54

VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma ,,

55

THOMAS Geraint INEOS Grenadiers ,,

56

O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team ,,

57

MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits ,,

58

HENAO Sergio Team Qhubeka NextHash ,,

59

BONNAMOUR Franck B&B Hotels p/b KTM ,,

60

DOUBEY Fabien Team TotalEnergies ,,

61

ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma ,,

62

TEUNISSEN Mike Team Jumbo-Visma ,,

63

LAENGEN Vegard Stake UAE-Team Emirates ,,

64

STUYVEN Jasper Trek – Segafredo ,,

65

URÁN Rigoberto EF Education – Nippo ,,

66

VLIEGEN Loïc Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,

67

CORT Magnus EF Education – Nippo ,,

68

BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ,,

69

ARCAS Jorge Movistar Team ,,

70

CHAVES Esteban Team BikeExchange ,,

71

VALGREN Michael EF Education – Nippo ,,

72

TURGIS Anthony Team TotalEnergies ,,

73

GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo ,,

74

BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

75

ERVITI Imanol Movistar Team ,,

76

MEZGEC Luka Team BikeExchange ,,

77

BAKELANTS Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ,,

78

DONOVAN Mark Team DSM ,,

79

KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma ,,

80

FUGLSANG Jakob Astana – Premier Tech ,,

81

PORTE Richie INEOS Grenadiers ,,

82

LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team ,,

83

GILBERT Philippe Lotto Soudal ,,

84

SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo ,,

85

PACHER Quentin B&B Hotels p/b KTM ,,

86

FERNÁNDEZ Rubén Cofidis, Solutions Crédits ,,

87

VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team ,,

88

BENOOT Tiesj Team DSM ,,

89

GODON Dorian AG2R Citroën Team ,,

90

MARTIN Tony Team Jumbo-Visma ,,

91

SCHÄR Michael AG2R Citroën Team ,,

92

MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates ,,

93

POLITT Nils BORA – hansgrohe ,,

94

DE BOD Stefan Astana – Premier Tech ,,

95

GESBERT Élie Team Arkéa Samsic ,,

96

VALVERDE Alejandro Movistar Team ,,

Foto: Alexander Gordeyev/Shutterstock.com