Nuoto, Settecolli 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Dal 25 al 27 giugno la piscina del Foro Italico di Roma si animerà grazie all’edizione 2021 del Trofeo Settecolli di nuoto. Una competizione molto attesa perché nella vasca italiana assisteremo a una competizione che attirerà l’attenzione di molti.

In primis, saranno chiamati in causa gli azzurri che dovranno far bene essendo questa l’ultima chance per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo, andando a delineare una compagine il cui target sarà stupire in Giappone. Per l’edizione del 2021 verrà utilizzata la stessa formula a serie del 2020, ovvero le serie lente si svolgeranno al mattino e quelle veloci avranno inizio alle ore 18:30.

Di seguito il programma delle gare e come seguire in tv:

PROGRAMMA TROFEO SETTECOLLI 2021

VENERDI’ 25 GIUGNO

A partire dalle ore 09.00 le serie lente

100m dorso M

400m stile libero M

100m rana M

100m farfalla M

50m stile libero M

50m dorso F

200m stile libero F

100m rana F

50m farfalla F

1500m stile libero F

Le serie veloci a partire dalle 18.30

100m dorso M

50m dorso F

400m stile libero M

200m stile libero F

100m rana M

100 m rana F

100m farfalla M

50m farfalla F

50m stile libero M

1500m stile libero F

SABATO 26 GIUGNO

A partire dalle ore 09.00 le serie lente

100m farfalla F

100m dorso F

400m misti F

100m stile libero F

50m rana F

800m stile libero F

200m farfalla M

50m dorso M

400m misti M

100m stile libero M

50m rana M

800m stile libero M

A partire dalle 18.30 le serie veloci

100m farfalla F

200m farfalla M

100m dorso F

50m dorso M

400m misti F

400 m misti M

100m stile libero F

50m dorso M

100m stile libero M

50m rana F

50 m rana M

800m stile libero F

800 m stile libero M

DOMENICA 27 GIUGNO

A partire dalle 09.00 le serie lente

50m stile libero F

200m dorso F

200 m farfalla F

200m rana F

400m stile libero F

200m misti F

200 m dorso M

50m farfalla M

200m rana M

200 m stile libero M

200m misti M

1500m stile libero M

A partire dalle ore 18.30 le serie veloci

50m stile libero F

200m dorso M

200 m dorso F

50m farfalla M

200m farfalla F

200 m rana M

200m rana F

200m stile libero M

400m stile libero F

200m misti M

1500m stile libero M

PROGRAMMA TROFEO SETTECOLLI 2021 IN TV

Dal 25 al 27 giugno sarà di scena l’edizione 2021 del Trofeo Settecolli di nuoto, ultima chance per gli atleti della Nazionale italiana di nuoto per staccare il biglietto per Tokyo. La copertura televisiva sarà affidata a RaiSport che trasmetterà in diretta le serie veloci della competizione, live streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle prove.

Foto: LaPresse