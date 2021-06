Marvin Vettori tenterà l’assalto al Mondiale dei pesi medi, sfidando Israel Adesanya in una battaglia che si preannuncia campale il prossimo 12 giugno alla Gila River Arena di Glendale (Arizona, USA). Per la prima volta nella storia un italiano avrà la possibilità di combattere per il titolo iridato in MMA: il ribattezzato The Italian Dream ha scalato pian piano le gerarchie della UFC, la massima promotion a livello internazionale per le arti marziali miste, e tra pochi giorni salirà sul trono per provare a prendersi lo scettro. Il nostro portacolori vuole completare il suo sogno, ha dichiarato più volte di voler portare il titolo alle nostre latitudini e ora ha tra le mani la chance concreta per riuscire nell’impresa. Le capacità tecniche e agonistiche sono elevate, ha tutte le carte in regola per riuscire nel colpaccio.

La rivincita tra Marvin Vettori e Israel Adesanya sarà il main event di UFC 263. Il trentino aveva infatti già fronteggiato il nigeriano il 14 aprile 2018, tra l’altro sempre in questo impianto. A imporsi fu l’africano, ma con un discusso verdetto non unanime che ancora adesso è oggetto di contesa tra i due fighter. Da quel momento il nativo di Mezzocorona non ha più perso: cinque vittorie consecutive contro autentici fenomeni gli hanno permesso di guadagnarsi il diritto di fronteggiare il Campione del Mondo in carica (in occasione del primo atto il nigeriano non possedeva ancora la cintura). Marvin Vettori è reduce dalle affermazioni su Cezar Ferreira, Andrew Sanchez, Karl Roberson, Jack Hermansson, Kevin Holland (lo scorso 10 aprile, sua ultima volta sull’ottagono).

Il 27enne, numero 3 del ranking UFC di categoria, vanta un record di 17 vittorie, 4 sconfitte, 1 pareggio (ma due battute d’arresto sono arrivate quando non era ancora in UFC). L’azzurro si contraddistingue per la sua abilità nella lotta a terra, per una varietà di colpi importanti e per un’eccellente solidità. Israel Adesanya, nigeriano ma con anche passaporto neozelandese, non è soltanto l’iridato dei pesi medi ma è anche il numero 4 del ranking UFC pound-for-pound (quello che unisce tutte le categorie di peso). Il 31enne vanta un record di 20 vittorie e 1 sconfitta, maturata proprio nell’ultimo combattimento disputato: lo scorso 6 marzo tentò la scalata nei massimi leggeri, ma perse contro Jan Blachowicz (Campione del Mondo di quella categoria). La sua ultima difesa del titolo dei medi risale al 27 settembre 2020: ko tecnico su Paulo Costa nel corso del secondo round. Si tratta di un fighter decisamente arcigno e solido che concede poco spazio, andrà arginato e si dovrà cercare di fare lotta a terra, dove comunque riesce a eccellere.