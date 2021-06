Marvin Vettori affronterà Israel Adesanya nel match che metterà in palio il titolo iridato dei pesi medi. Il fighter trentino incrocerà il Campione del Mondo in carica in un confronto che si preannuncia decisamente stellare: l’appuntamento è per sabato 12 giugno a Glendale (Arizona, USA), proprio dove i due atleti si fronteggiarono tre anni fa. In quell’occasione si impone il nigeriano (ai tempi non ancora in possesso della cintura), ma lo fece con un verdetto non unanime e decisamente controverso, tanto che viene ancora discusso. Sarà una rivincita vibrante, appassionante, equilibrata: il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, il detentore del titolo cercherà di prolungare la sua striscia.

Il 31enne nigeriano, ma con anche passaporto neozelandese, è Campione del Moneso dei pesi medi dal 6 ottobre 2019, ovvero quando sconfisse Robert Whittaker per ko tecnico (pugni) a UFC 243. In quell’occasione elevò così il titolo ad interim che era riuscito a conquistare il 13 aprile 2019 battendo con verdetto unanime lo statunitense Kelvin Gastelum. Il nativo di Lagos ha difeso la cintura due volte: il 7 marzo contro il cubano Yoel Romero (vittoria unanime al termine dei cinque round) e il 27 settembre 2020 contro il brasiliano Paulo Costa (successo per ko tecnico, grazie ai pugni, a 3’59” del secondo round).

Tra i pesi medi è dunque imbattuto: 20 successi in altrettanti incontri disputati, 9 di questi sono in UFC (esordio l’11 febbraio 2018 contro Rob Wilkinson). Israel Adesanya ha però perso il suo ultimo incontro disputato: il 6 marzo 2021, infatti, si è dovuto arrendere con verdetto unanime al cospetto del polacco Jan Blachowicz, Campione del Mondo dei pesi mediomassimi. L’africano cercava la scalata di categoria, ma si è imbattuto nel colosso polacco che non gli ha lasciato scampo.

Stiamo parlando di un vero e proprio fuoriclasse, abile con le gambe (sfrutta le lunghe leve), eccellente con i pugni (come dimostrano i suoi cartellini) e comunque capace anche nella lotta a terra, punto che Marvin Vettori cercherà di sfruttare visto che in quell’ambito dovrebbe essere favorevole.