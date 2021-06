MMA, a che ora inizia stanotte Vettori-Adesanya: tv, programma, streaming, i match precedenti

Domenica 13 giugno, nel quinto incontro dalle ore 04.00 italiane, per il Mondiale dei pesi medi della MMA, andrà in scena la sfida tra l’italiano Marvin Vettori ed il detentore nigeriano naturalizzato neozelandese Israel Adesanya, in programma alla Gila Arena di Glendale (Arizona, USA).

Di seguito il programma completo, l’orario d’inizio ed il palinsesto tv e streaming del match tra Marvin Vettori ed Israel Adesanya, valido per il Mondiale MMA dei pesi medi, che sarà preceduto da altri quattro combattimenti. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

PROGRAMMA VETTORI-ADESANYA MONDIALE PESI MEDI MMA

Domenica 13 giugno

A partire dalle ore 04.00

Paul Craig vs Jamahal Hill (pesi massimi leggeri)

Demian Maia vs Belal Muhammad (pesi welter)

Leon Edwards vs Nate Diaz (pesi welter)

Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno (per il Mondiale dei pesi mosca)

Marvin Vettori vs Israel Adesanya (per il Mondiale dei pesi medi)

Diretta streaming su DAZN

Diretta live testuale su OA Sport