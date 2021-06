Macedonia-Olanda oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Anche il girone C degli Europei di calcio 2021 giungono quest’oggi al termine, e tra le sfide in programma troviamo quella tra Macedonia e Olanda, in cui gli oranje cercheranno di chiudere a punteggio pieno il raggruppamento, mentre per Goran Pandev potrebbe trattarsi dell’ultima partita della carriera.

La partita si svolgerà quest’oggi, lunedì 21 giugno 2021, alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, sul canale Sky Sport 253, mentre non mancherà lo streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

PROGRAMMA MACEDONIA-OLANDA

Europei calcio 2021 – Lunedì 21 giugno 2021

Ore 18.00 Macedonia del Nord-Olanda

Diretta tv: Sky Sport 253

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Le probabili formazioni:

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Aké; Dumfries, Gravenberch, F. De Jong, Klaassen, Wijndal; L. de Jong, Depay.

Foto: LaPresse