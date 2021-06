Lotta, Ranking Series 2021: i risultati delle prime categorie della greco-romana a Varsavia

Si è appena conclusa a Varsavia la quinta giornata dell‘ultima tappa di Ranking Series prima dei Giochi Olimpici di Tokyo, che stabilirà le teste di serie in tutti i tabelloni della lotta nella prossima rassegna a cinque cerchi. Quest’oggi si sono disputate le prime categorie della greco-romana, mentre il programma si chiuderà domani con lo svolgimento delle ultime competizioni.

Turchia in trionfo nei 67 kg con la vittoria di Murat Firat ai punti per 5-3 in finale sull’egiziano Mohamed El-Sayed, mentre il podio è stato completato dall’ucraino Bohdan Kovernyuk e dal polacco Mateusz Szewczuk. Prima posizione nei -77 kg per il russo Abuiazid Mantsigov, che si è imposto nettamente per manifesta superiorità tecnica nell’atto conclusivo sull’ungherese Tamas Levai. Terzi l’ucraino Yasaf Zeinalov ed il russo Roman Vlasov.

Grande equilibrio nella finale dei -82 kg, con il successo dell’uzbeko Jalgasbay Berdimuratov per priorità sul punteggio di 1-1 contro l’ucraino Yaroslav Filchakov. Terza posizione per lo svedese Alex Bjurberg Kessidis e per l’azero Rafig Huseynov. Derby iraniano nell’atto finale dei 130 kg conclusosi in favore di Amin Mirzazadeh per 3-1 sul connazionale Aliakbar Yousofiahmadchali, mentre i restanti gradini del podio sono occupati dal tedesco Eduard Popp e dall’uzbeko Muminjon Abdullaev.

Foto: LPS/Claudio Bosco