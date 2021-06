LIVE Svezia-Ucraina, Europei 2021 in DIRETTA: un ottavo per fare la storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Ucraina, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. A Glasgow in palio un posto ai quarti di finale della rassegna continentale.

La Svezia del ct Janne Andersson si è qualificata a questo primo match della fase ad eliminazione diretta come prima classificata del gruppo E, chiudendo con 7 punti, due vittorie e un pareggio, davanti alla Spagna. A trascinare gli svedesi sino a qui è stato l’esterno dell’RB Lipsia Emil Forsberg, autore di 3 dei quattro goal degli scandinavi e protagonista all’ultima giornata del girone con una doppietta alla Polonia nel 3-2 finale, deciso al quarto minuto di recupero da Viktor Claesson.

L’Ucraina dell’ex stella del Milan Andrij Shevchenko invece, nonostante una fase a gironi tutt’altro che brillante, ha ottenuto la qualificazione agli ottavi come una delle quattro migliori terze, chiudendo a tre punti nel gruppo C grazie alla vittoria con la Macedonia Del Nord (2-1) arrivata in mezzo alle sconfitte con Olanda all’esordio (3-2) e Austria all’ultima giornata (0-1). Ora però tutto si azzererà con la nazionale gialloblù che cercherà di giocarsi tutte le proprie carte per entrare nelle migliori 8 di Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielsson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak. All. Andersson.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. All. Shevchenko.

