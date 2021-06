CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI SINNER

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito

Sinner ha commesso molti errori e non ha mai trovato il ritmo da fondo, se non per un ottimo inizio di partita con l’azzurro avanti 4-0. 8 ace a referto per Jannik, che ha ottenuto il 71% dei punti con la prima. Nei due tie-break Sinner ha mostrato troppa fretta nei colpi, lasciando la vittoria a Draper. In generale Sinner ha mostrato un feeling tutt’altro che ideale con l’erba, superficie dove sembra faticare ancor più che sulla terra.

6-7 6-7 Jack Draper conquista la sua prima vittoria della carriera nel circuito maggiore. Prestazione deludente per Sinner, che ha mostrato grossi limiti sull’erba in particolare negli spostamenti.

2-7 Chiude Draper!

2-6 Servizio vincente di Draper.

2-5 In rete il rovescio di Sinner.

2-4 Dritto sulla riga di Sinner.

1-4 Ancora un ottimo punto al servizio per Draper.

1-3 Bel servizio di Draper.

1-2 In rete il recupero del britannico.

0-2 Bel rovescio lungolinea di Draper.

0-1 Ace di Draper.

6-6 Sinner si guadagna il tie-break del secondo set.

40-30 Ace di Sinner.

30-30 Palla corta vincente di Draper.

30-15 In rete il dritto di Jannik.

30-0 Servizio vincente di Sinner.

15-0 Servizio e dritto di Sinner.

5-6 Sinner ora servirà per restare nel match.

40-30 Smash vincente di Draper.

30-30 Lungo il dritto di Draper.

30-15 Sinner sfonda con il dritto.

30-0 Due ottime prime di Draper.

5-5 Sinner esagera con il dritto e Draper trova il break.

30-40 Palla break Draper dopo uno scambio lunghissimo.

30-30 Draper sbaglia un comodo dritto.

15-30 Altro errore di dritto per l’altoatesino.

15-15 Dritto vincente di Sinner.

5-4 Sinner servirà per conquistare il secondo set.

40-15 Bel rovescio lungolinea di Draper.

30-15 Scambio duro vinto da Sinner.

30-0 Prima vincente di Draper.

5-3 Sinner conserva il break di vantaggio.

40-15 Lunga la risposta di Draper.

30-15 Servizio vincente di Sinner.

15-15 Bella volée di rovescio di Sinner.

4-3 BREAK DI SINNER!

30-40 Palla break per Sinner.

15-30 Lungo il dritto di Draper.

15-15 Sinner sbaglia di rovescio.

3-3 Anche Sinner tiene facilmente il servizio.

40-15 Servizio e dritto dell’azzurro.

30-15 Buona chiusura a rete dell’altoatesino.

15-15 Ottima prima di Sinner.

2-3 Altro game a zero e veloce del britannico.

40-0 Ottima prima del britannico.

30-0 Ottimo servizio di Draper.

2-2 Game a zero dell’azzurro.

40-0 Ancora ottimo servizio di Jannik.

30-0 Ottima prima di Sinner.

1-2 Game facile del britannico.

40-15 Prima vincente di Draper.

15-15 In corridoio il dritto di Draper.

1-1 Buona prima di Jannik che vince il game.

40-15 Lungo il dritto di Draper.

30-15 Lungo il dritto dell’altoatesino.

30-0 Prima vincente di Sinner.

0-1 Game vinto da Draper con comodità.

40-15 Lungo il dritto di Sinner.

30-15 Bella risposta di Jannik.

15-0 Primo punto per Draper con il servizio.

Sinner si era portato sul 4-0 con doppio break di vantaggio, ma si è fatto rimontare da Draper. Evidenti i problemi negli spostamenti per l’altoatesino.

6-7 Draper conquista il primo set al tie-break dopo un’ora e undici minuti di gioco.

6-8 Sinner non trova il passante di dritto.

6-7 Doppio fallo di Sinner. Set point per Draper.

6-6 Jannik scivola sull’erba e poi con il dritto non trova il campo.

6-5 Prima vincente di Draper. Altro set point per Sinner.

6-4 Due set point per Sinner.

5-4 Jannik stecca con il dritto.

5-3 Servizio vincente di Sinner.

4-3 Lunga la risposta di Jannik.

4-2 Bella risposta di Sinner.

3-2 Altro ace di Sinner.

2-2 Ace di Sinner.

1-2 Buona prima di Draper.

1-1 Sinner sbaglia di rovescio.

1-0 Primo punto per Jannik.

6-6 Si va al tie-break.

40-0 Prima vincente di Draper.

30-0 Serve&volley di Draper.

6-5 Sinner si assicura il tie-break.

40-15 Ancora un ottimo servizio.

30-15 Prima vincente di Jannik.

15-15 Ace di Sinner.

5-5 Draper pareggia i conti in un primo set che sembrava dominato da Sinner.

40-30 In corridoio la risposta di Jannik.

30-30 Errore di dritto del britannico.

30-15 Gran dritto di Draper.

15-15 In corridoio il dritto di Draper.

5-4 Draper recupera anche il secondo break di svantaggio.

15-40 Due palle break per Draper.

15-30 Sinner stecca di dritto

15-15 Servizio e dritto di Sinner.

5-3 Il britannico vince il game, ma Sinner servirà per il primo set.

40-30 Ace di Draper.

30-30 Il britannico stecca di dritto.

30-0 Prima vincente di Draper.

5-2 Game a zero per Sinner.

40-0 Bel dritto dell’azzurro.

30-0 Smash di Sinner.

15-0 Servizio e dritto di Jannik.

4-2 Draper accorcia le distanze.

40-30 Pregevole palla corta di Sinner.

40-15 Risposta in rete di Sinner.

30-15 Ottima prima di Draper.

15-15 Draper colpisce male con il rovescio.

4-1 Alla fine lo vince Draper questo interminabile quinto game.

40-A Draper con lo schiaffo di dritto trova la quarta palla break.

40-40 Si prosegue in un lunghissimo quinto gioco. Dritto vincente di Draper.

A-40 Bellissima volée bassa di dritto di Sinner.

40-40 Jannik non sbaglia la volée ed annulla la palla break.

40-A Terza palla break per Draper.

40-40 Rovescio lungolinea di Draper.

A-40 Ancora un errore del britannico.

40-40 Il britannico sbaglia di rovescio.

40-A Palla break per Draper.

40-40 Sinner sbaglia un comodo dritto.

A-40 Fantastico rovescio incrociato di Sinner.

40-40 Lungo il rovescio dell’azzurro.

A-40 Sinner sfonda con il dritto..

40-40 Bravissimo Sinner con il colpo in avanzamento dopo il nastro colpito da Draper.

A-40 C’è una palla break per Draper.

40-40 Vincente di rovescio di Draper.

40-30 Sinner sbaglia la contro-smorzata.

40-15 Primo ace di Jannik.

30-15 Prima vincente di Sinner.

15-15 Draper affossa il rovescio in risposta.

4-0 Passante di rovescio di Sinner, che sta dominando.

30-40 Palla break per Sinner.

30-30 Super risposta di Sinner.

30-15 Prima vincente dell’inglese.

15-15 Draper sfonda con lo sventaglio di dritto.

3-0 Sulla riga il dritto di Sinner, che conserva il break.

40-30 Prima vincente di Sinner.

30-30 Sinner stecca di dritto.

30-15 Ennesimo dritto sbagliato da Draper..

15-15 Doppio fallo di Sinner.

2-0 BREAK DI SINNER!

40-A Ancora una palla break per Sinner.

40-40 Draper annulla la palla break con un bel dritto.

30-40 Subito palla break per Sinner.

30-30 Altro errore di dritto di Draper.

30-15 Ace del britannico.

15-15 Lungo il dritto di Draper.

1-0 Brutto errore di Draper e primo game per Sinner.

A-40 Ottima prima di Sinner.

40-40 Primo doppio fallo per l’azzurro.

40-30 Sinner va fuori giri con il dritto.

40-15 Scambio duro da fondo e punto di Jannik.

30-15 In rete la risposta di Draper.

15-15 Servizio e dritto dell’altoatesino.

0-15 Rovescio in rete di Sinner.

SI COMINCIA! SERVE SINNER!

13.05: Ultime fasi di riscaldamento.

13.00: Stanno per entrare in campo Jannik Sinner e Jack Draper.

12.54: Draper è diventato noto pochi mesi fa, perchè al debutto sul circuito ATP, nel Masters 1000 di Miami contro il kazako Mikhail Kukushkin, è svenuto in campo al termine del primo set.

12.48: Le altre due sfide sull’erba risalgono, invece, alla stagione passata e ad un torneo di esibizione a Berlino prima contro Tommy Haas e poi contro Dominic Thiem. L’altoatesino ha sofferto contro l’ex giocatore, vincendo solo al super tie-break, mentre contro l’austriaco si è arreso in due set con il punteggio di 6-3 7-6.

12.43: La prima nelle qualificazioni di Wimbledon 2019, quando venne sconfitto dall’australiano Alex Bolt in tre set con il punteggio di 2-6 7-5 12-10.

12.37: Sinner è reduce dalla sconfitta negli ottavi di finale del Roland Garros contro Rafael Nadal e si lancia nell’avventura sull’erba, una superficie praticamente sconosciuta per il tennista di San Candido. Infatti l’altoatesino ha giocato in carriera solo per tre volte sull’erba.

12.34: Si tratta dell’esordio sull’erba per l’altoatesino, che affronterà il numero 309 della classifica mondiale.

12.30: Buongiorno e benvenuti alla diretta di Sinner-Draper

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Jannik Sinner e Jack Draper, valevole per il primo turno del torneo ATP del Queen’s. Comincia la stagione dell’erba per il tennista altoatesino.

Sinner farà il suo esordio al Queen’s contro il tennista di casa Jack Draper, numero 309 della classifica mondiale. Sinner è reduce dalla sconfitta negli ottavi di finale del Roland Garros contro Rafael Nadal e si lancia nell’avventura sull’erba, una superficie praticamente sconosciuta per il tennista di San Candido. Infatti l’altoatesino ha giocato in carriera solo per tre volte sull’erba.

Draper è numero 309 del mondo ed è diventato noto pochi mesi fa, perchè al debutto sul circuito ATP, nel Masters 1000 di Miami contro il kazako Mikhail Kukushkin, è svenuto in campo al termine del primo set. Un avversario certamente alla portata di Sinner, che avrà un buon test per cominciare il suo cammino sull’erba.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del del match tra Jannik Sinner e Jack Draper, valevole per il primo turno del torneo ATP del Queen’s: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio alle ore 13.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse