LIVE Italia-Cina, Nations League volley femminile in DIRETTA: impegno severo per le azzurre

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la dodicesima giornata della Nations League di volley femminile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 25 giugno. Le azzurre sono reduci dalla sconfitta al tie-break contro l’Olanda, nonostante una buona prestazione.

Quella contro la nazionale asiatica sarà una sfida abbastanza complessa. Le ragazze di Giulio Bregoli sono di fatto fuori dalla lotta per la finale four mentre le cinesi sperano ancora di potersi qualificare alla fase a scontro diretto della manifestazione, anche se quando mancano quattro partite sono 5 i punti da recuperare.

La Cina sta vivendo un buon momento di forma come dimostrano le tre vittorie consecutive dalle quali è reduce, in antitesi rispetto alle azzurre che hanno perso le ultime tre partite. Nelle ultime cinque sfide la nazionale asiatica ha vinto per due volte proprio in Nations League nel 2019. Ricordiamo che Bregoli può contare su una rosa molto giovane ma senza molte delle big che stanno preparando in maniera specifica l’appuntamento clou di quest’anno ovvero le Olimpiadi di Tokyo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la dodicesima giornata della Nations League di volley femminile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16.00.

