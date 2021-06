CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.16 La nostra DIRETTA LIVE di Giorgi-Teichmann finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per tantissimi contenuti su Wimbledon. Una buona giornata e a presto.

13.15 Al secondo turno Giorgi troverà Karolina Muchova che si è sbarazzata facilmente della cinese Shuai Zhang. La ceca quest’anno ha già raggiunto la semifinale agli Australian Open.

13.13 Appena tre chance avute da Teichmann in risposta, con Camila Giorgi che non ha concesso neanche un break alla sua avversaria. Buono il rendimento al servizio per l’azzurra: 74% di punti vinti con la prima, 76% con la seconda. Mai in partita la svizzera che paga l’inattività dai campi di oltre un mese. Tantissimi errori gratuiti: 20 contro gli 11 della Giorgi.

FINISCE QUI! DOMINIO PER CAMILA GIORGI! SCONFITTA TEICHMANN 6-2 6-2.

40-30 IL ROVESCIO AD USCIRE! Match point in favore di Giorgi!

30-30 Scende a rete Giorgi a prendersi il punto dopo un’ottima progressione fra rovescio e dritto.

15-30 Secondo doppio fallo del game, il quarto nella partita per Giorgi.

15-15 Trova la riga Giorgi con il servizio e la palla schizza via.

0-15 Perde completamente la seconda di servizio Giorgi.

5-2. Si risveglia Teichmann che quantomeno riesce ad allungare la partita.

40-30 SASSATA DELLA GIORGI IN RISPOSTA! MEZZA RIGA! Non l’ha neanche vista passare Teichmann.

40-15 Buon passante trovato da Teichmann con il dritto. Palla per il 2-5 per la svizzera.

30-15 Non trova il campo per poco Giorgi con il rovescio d’incontro.

15-15 Buona curva mancina per Teichmann.

0-15 Completamente ferma Teichmann in uscita dal servizio.

5-1. Giorgi si era incartata da sola, concedendo tre palle break, poi alza il livello e tiene anche questo turno di servizio.

A-40 IL PASSANTE DI GIORGI! In arretramento trova la piroetta giusta l’azzurra per giocare il dritto. Palla del 5-1.

40-40 Fuori il dritto in corsa di Teichmann. Tre palle break consecutive annullate da Giorgi.

30-40 Terzo ace del match per Giorgi.

15-40 Con il servizio annulla la prima palla break Giorgi.

0-40 Risponde bene Teichmann e Giorgi non trova l’accelerazione risolutiva.

0-30 Esaspera troppo l’angolo del dritto Giorgi che perde le misure del campo.

0-15 Stecca con il dritto Giorgi, in ritardo su questa esecuzione.

4-1 DOPPIO BREAK GIORGI! E’ una mattanza ormai questo match, la svizzera ha già staccato la spina.

15-40 CHE PROFONDITA’ PER GIORGI! Rovescio nei pressi della riga profonda e laterale. Due palle del doppio break.

15-30 Il rovescio in cross di Teichmann che sale sul dritto di Giorgi.

0-30 Sesto doppio fallo per Teichmann.

0-15 Spinge Giorgi senza rischiare troppo e Teichmann al quarto colpo sbaglia.

3-1. Altro errore per Teichmann che sta sbagliando tantissimo. Rimane in controllo del match Giorgi.

40-0 IN CONTROBALZO GIORGI! Che rovescio ha tirato su, togliendo il tempo a Teichmann.

30-0 La profondità di Giorgi induce Teichmann a cedere con il dritto.

15-0 Il rovescio lungolinea di Giorgi! Che progressione dalla parte sinistra!

2-1. Interrompe una lunga emorragia Teichmann che aveva subito un parziale di sette giochi consecutivi da parte dell’azzurra.

40-30 Teichmann vede lontana Giorgi e la beffa con una smorzata deliziosa.

30-30 Tiene la diagonale di rovescio Teichmann e poi chiude con l’incrociato in contropiede.

15-30 IL DRITTONE DI GIORGI! Che comodino ha tirato l’azzurra.

15-15 Prova ad aggrapparsi al servizio Teichmann.

0-15 Grande passante di Giorgi da lontano! E’ rimasto bassissimo e Teichmann non riesce a giocare la stop volley.

2-0. Bravissima Giorgi a prendersi ancora il punto a rete e a guadagnarsi bene il turno di servizio.

40-30 Dilapida completamente la risposta di dritto Teichmann. Palla per il 2-0 in favore di Giorgi.

30-30 Prova a scendere a rete Teichmann, ma la sua volée non arriva neanche a metà rete.

15-30 Muove il gioco Giorgi, ma si ritrova in ritardo sul recupero di Teichmann.

15-15 Guadagna campo con il dritto dopo al servizio Giorgi e poi chiude a rete.

0-15 Secondo doppio fallo della partita anche per Camila Giorgi.

1-0 BREAK GIORGI! Nessun problema per l’azzurra che parte bene anche nel secondo set, rispondendo con attenzione.

30-40 Quinto doppio fallo per Teichmann che consegna la palla break a Giorgi.

30-30 ALTRA RISPOSTA VINCENTE! Stavolta con il rovescio in diagonale!

30-15 CHE RISPOSTA DI GIORGI! In avanzamento va a rispondere d’incontro e piazza il vincente.

30-0 Perde completamente le dimensioni del campo con il dritto Giorgi.

15-0 Manovra con pazienza Teichmann e raccoglie l’errore di Giorgi.

INIZIO SECONDO SET

12.36 Appena quattro gratuiti per Giorgi contro i tredici dei Teichmann. Ottiene tanto dal servizio l’azzurra: 9 punti su 10 con la prima di servizio, solo quattro punti concessi alla battuta.

6-2 SET GIORGI! PRIMO PARZIALE DOMINATO DALL’AZZURRA.

40-30 Pressa con il diritto Giorgi e Teichmann sbaglia ancora. Set point per l’azzurra.

30-30 Primo doppio fallo della partita per Giorgi.

30-15 Muove bene la palla Giorgi che poi chiude sul contropiede con il rovescio lungolinea.

15-15 Stecca la risposta Teichmann, ma trova fortunatamente il vincente.

15-0 Non trova la palla in risposta Teichmann sulla prima robusta di Giorgi.

5-2 DOPPIO BREAK GIORGI! A senso unico questo primo set, in questo game è sembrata avere anche un atteggiamento piuttosto arrendevole Teichmann.

15-40 Serve and volley superficiale di Teichmann, ma Giorgi non ne approfitta con il passante di dritto che finisce in corridoio.

0-40 Strappa completamente il dritto Teichmann. Tre palle break per Giorgi.

0-30 Trova grande profondità ed angolazione Giorgi sin dalla risposta: lontanissima dal campo la svizzera.

0-15 Molto lenta Teichmann ad approcciare verso rete con il back.

4-2. Conferma il break di vantaggio Giorgi che ancora non concede chance alla sua avversaria al servizio.

40-30 Profonda la risposta della Teichmann e in genuflessione non riesce a giocare un colpo in contenimento Giorgi.

40-15 Mezza riga la prima di servizio di Giorgi.

30-15 Trova un’ottima traiettoria esterna con il servizio Giorgi.

15-15 Seconda carica e pesante messa in campo dalla marchigiana.

0-15 Strappa il dritto Giorgi quando aveva i piedi in campo.

3-2 BREAK GIORGI! Ottimo game giocato dall’azzurra che ha letto il servizio della sua avversaria in maniera più precisa.

15-40 Pesante il dritto della Giorgi che non permette a Teichmann di appoggiarsi. Due palle break.

15-30 Non approfitta della seconda morbida di Teichmann, Giorgi: il dritto si ferma sul nastro.

0-30 RISPOSTA VINCENTE CON IL DRITTO A SVENTAGLIO!

0-15 Risponde aggressivo Giorgi e poi va a segno con il dritto lungolinea.

2-2. Chiude il game con l’ace esterno Giorgi che non ha concesso nessun punto al servizio.

40-0 Prima di servizio piuttosto robusta per Giorgi.

30-0 Entra con il rovescio lungolinea e spolvera la riga Giorgi!

15-0 Gira con la mano sopra la palla e chiude con il dritto anomalo Giorgi.

1-2. Nonostante quattro doppi falli, Teichmann tiene il servizio. Doveva sfruttare meglio questa chance in risposta Giorgi.

A-40 Rimedia con l’ace la svizzera.

40-40 Quarto doppio fallo per Teichmann! Tre da sinistra.

A-40 Giorgi non ne approfitta, affossando la risposta.

40-40 Terzo doppio fallo del game per Teichmann.

40-30 Entra in campo con i piedi la svizzera e spinge con il dritto.

30-30 Esce di metri la seconda di servizio di Teichmann, secondo doppio fallo nel game.

30-15 Prima consistente messa in campo da Teichmann.

15-15 Trova un grandissimo angolo con il dritto mancino Teichmann.

0-15 Primo doppio fallo della partita per Teichmann.

1-1. Senza nessun problema tiene il primo turno di battuta Giorgi.

40-0 Prima al centro e dritto in cross a chiudere per Giorgi.

30-0 Ancora bene con il servizio Giorgi.

15-0 Molto rapida e profonda la prima di Giorgi, Teichmann se la ritrova addosso.

0-1. Ha servito estremamente bene la svizzera in questo game e nonostante ciò, Giorgi ha avuto delle chance in risposta.

A-40 Trova un’altra traiettoria esterna con il servizio la svizzera.

40-40 Perde il controllo del dritto lungolinea Teichmann.

40-30 Prima robusta esterna da parte di Teichmann.

30-30 Il rovescio in corsa della Giorgi! Si è spostata benissimo lateralmente!

30-15 Trova profondità con il diritto Giorgi e Teichmann non tiene il ritmo.

30-0 Prende ancora la riga con il servizio la svizzera.

15-0 Apre con l’ace al centro Teichmann.

SI COMINCIA SUL CAMPO 6! AL SERVIZIO JIL TEICHMANN.

12.02 Si sta procedendo con le operazioni di riscaldamento sul Campo 6.

12.01 Le due giocatrici sono già entrate in campo e sono impegnate nel sorteggio.

11.59 La vincente di questo incontro se la vedrà al secondo turno contro colei che uscirà vincitrice nel match fra Karolina Muchova e Shuai Zhang.

11.57 C’è un precedente ufficiale fra le due giocatrici: risale al 2018 quando si affrontarono sul veloce indoor di Linz. Giorgi vinse negli ottavi di finale per 7-6 6-3, nel torneo che poi le regalò il secondo titolo della carriera.

11.55 Nel 2019 Giorgi si è fermata al primo turno a Wimbledon, sconfitta in due set netti da Dayana Yastremska, dopo che era rientrata da un lungo infortunio che l’aveva tenuta fuori dai campi per oltre tre mesi.

11.53 Nell’ultima partecipazione a Wimbledon, Teichmann ha perso al primo turno in tre set contro la russa Anastasia Potapova. Quella del 2019 è stata l’unica partecipazione della giocatrice nativa di Barcellona allo slam londinese.

11.51 La numero 55 del mondo evidentemente potrebbe accusare il mancato adattamento all’erba: vedremo le sensazioni sui campi dell’All England Club saranno subito positive per la svizzera.

11.49 La svizzera ha accusato un problema al piede sinistro che l’ha costretta al ritiro nel secondo turno contro Yulia Putintseva a Strasburgo, la settimana prima del Roland Garros. Da quella occasione, l’elvetica non ha mai più giocato.

11.47 Jil Teichmann arriva a questo slam non avendo giocato il Roland Garros ed avendo saltato tutti gli appuntamenti preparatori sull’erba.

11.45 Tutti ci auguriamo che si sia trattato un ritiro precauzionale per arrivare preparata al meglio a Wimbledon ed esprimere il suo miglior tennis essendo integra dal punto di vista fisico.

11.43 La giocatrice di origini argentine arriva con delle incognite a Wimbledon: nonostante le ottime sensazioni destate nelle settimane antecedenti a questo appuntamento, l’azzurra ha giocato ad Eastbourne con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra che l’ha costretta al ritiro verso la fine del primo set della partita contro Anett Kontaveit.

11.41 Giorgi ha raggiunto le semifinali la scorsa settimana nel WTA 500 di Eastbourne. La giocatrice di Macerata ha battuto due top 10: Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka.

11.39 In quella circostanza la giocatrice marchigiana cedette soltanto a Serena Williams in tre set. Rimane attualmente la miglior cavalcata dell’azzurra in uno Slam, che speriamo possa essere eguagliata o addirittura superata quest’anno.

11.37 Debutto nello slam londinese per Camila Giorgi che ha dolci ricordi di questo torneo: nel 2018 arrivò il suo miglior risultato a livello Major con i quarti di finale raggiunti.

11.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Camila Giorgi e Jil Teichmann, primo turno di Wimbledon, terzo slam della stagione.

Come vedere Giorgi-Teichmann in tv – Il tabellone di Camila Giorgi – La causa del ritiro di Giorgi a Eastbourne

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Camila Giorgi e Jil Teichmann, primo turno del tabellone femminile di Wimbledon, terzo slam della stagione.

Giorgi arriva sui campi dell’All England Club con qualche dubbio: la settimana precedente a Eastbourne, il rendimento è stato convincente con la semifinale raggiunta partendo dalle qualificazioni, battendo top 10 del calibro di Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka. Ad inquietare è invece il ritiro durante la semifinale contro Anett Kontaveit: la fasciatura alla coscia sinistra era piuttosto evidente, tutti ci auguriamo che si sia trattata di una mossa cautelativa in vista dello slam londinese.

Con ancora più incognite arriva a questo match Teichmann: la svizzera non gioca dal secondo turno di Strasburgo nel quale fu costretta a ritirarsi dopo due game contro Yulia Putintseva a causa di un problema al piede sinistro. Da lì in avanti, la svizzera non ha giocato il Roland Garros e arriva a Wimbledon senza aver giocato alcun torneo di preparazione sull’erba. L’elvetica vanta solo una partecipazione nel major della capitale britannica: nel 2019 si fermò al primo turno quando fu sconfitta in tre set dalla russa Anastasia Potapova.

C’è un precedente ufficiale fra queste due giocatrici: nel 2018 si affrontarono agli ottavi di finale del torneo di Linz sul veloce indoor e a vincere fu la marchigiana con il punteggio di 7-6 6-3. Quella settimana fu culminata con il secondo titolo in carriera da parte dell’azzurra. La vincente di questo incontro troverà al secondo turno una tra Karolina Muchova e Shuai Zhang.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di primo turno di Wimbledon fra Camila Giorgi e Jil Teichmann. La partita è programmata come prima sul Campo 6 a partire dalle 12.00 italiane, le 11.00 locali. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange