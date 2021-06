Italia-Belgio, Europei 2021: programma, orario, tv, streaming

Venerdì 2 luglio, alle ore 21.00, la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini disputerà i quarti di finale degli Europei 2021 di calcio. Gli azzurri, reduci dalla sofferta qualificazione contro l’Austria (maturata nel corso dei tempi supplementari), affronteranno una grande d’Europa, ovvero il Belgio

Sulla carta i favori del pronostico spettano ai rivali dei nostri portacolori per qualità ed esperienza internazionale. Tuttavia, nel corso di questo torneo, si è già dimostrato che nessuna partita vada data per scontata. Il caso dell’eliminazione dell’Olanda contro la Repubblica Ceca negli ottavi di finale è un classico esempio.

E’ evidente, però, che gli uomini di Mancini dovranno alzare il loro livello se vorranno sperare di giocarsela contro calciatori di così alta qualità. Come era accaduto nella fase a gironi, le arma in più della truppa del Bel Paese erano stati il collettivo e la spensieratezza. Aspetti quest’ultimi che un po’ si sono smarriti nel match contro gli austriaci. Probabilmente, per sperare di qualificarsi alle semifinali, l’unica speranza è quella di riprendere il cammino da dove lo si era lasciato.

Di seguito il programma del match e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO

Venerdì 2 luglio, Allianz Arena (Monaco di Baviera)

Ore 21.00 Italia-Belgio

Diretta tv in chiaro: Rai1

Diretta tv a pagamento: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251.

Diretta streaming in chiaro: RaiPlay

Diretta streaming a pagamento: SkyGo e Now

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse