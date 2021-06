Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: le semifinali saranno USA-Germania e Finlandia-Canada

I Campionati Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2021 di Riga (Lettonia) oggi hanno regalato grandissimo spettacolo, dato che erano di scena i quarti di finale. Nella parte alta del tabellone avanzano Finlandia e Canada mentre nella parte bassa vedremo un interessantissimo USA-Germania.

RUSSIA – CANADA 1-2 dopo overtime

Una sfida di altissimo livello e equilibrato sotto ogni punto di vista. Dopo una prima frazione conclusa sullo 0-0, ci pensa la Russia a sbloccare il punteggio con Timkin al minuto 34:32 su assist di Orlov, dopo oltre mezzora nella quale le due compagini avevano lo stesso numero di tiri in porta. Il Canada non si scompone e pareggia subito i conti in apertura di terza frazione. Ci pensa Henrique al 45:05 a segnare l’1-1 su assist di Brown. Il risultato non cambia più, per cui la partita va all’overtime. La rete di Mangiapane decide la sfida e spedisce il Canada in semifinale.

FINLANDIA – REPUBBLICA CECA 1-0

L’Arena Riga ospita una sfida che vede, ovviamente, i campioni del mondo in carica come favoriti, ma i cechi tengono bene il ghiaccio, tanto da chiudere la prima frazione sullo 0-0. Anche il secondo periodo prosegue sul filo dell’equilibrio, ma Innala sblocca il punteggio al minuto 32:55 su assist di Pakarinen. Tutto rimane in ghiaccio fino allo scadere con gli scandinavi che raggiungono la semifinale.

USA – SLOVACCHIA 6-1

Tutto facile per gli statunitensi che proseguono nel loro percorso in maniera inarrestabile. Sfida già decisa nel primo tempo, con le reti di Boyle dopo 13:08, quindi raddoppio di Blackwell al minuto 15:25, infine 3-0 di Garland a mezzo minuto dal termine della prima frazione. Nel secondo periodo arriva la rete della Slovacchia con Cehlarik al 32:12, quindi subito il 4-1 di Blackwell al minuto 36:50 che riporta gli USA in comodo vantaggio. Nella terza frazione, quindi, Chmelevski prima (45:15) e Garland poi (58:45) fissano il punteggio sul 6-1 finale.

SVIZZERA – GERMANIA 2-3 dopo shoot-out.

Una vera battaglia! Sono gli elvetici a passare a condurre dopo 15:17 con Untersander, quindi raddoppio rosso-crociato al minuto 33:26 con Herzog. Tutto sembra puntare verso la Svizzera, ma a questo punto i teutonici si svegliano con Kuhnhackl al minuto 37:23, quindi arriva il 2-2 di Gawanke nel forcing finale, esattamente a 44 secondi dalla sirena. Il match va all’overtime ma rimane in perfetta parità, per cui tutto si risolve agli shoot-out, con la Svizzera che sbaglia ben 4 tentativi su 5 e lascia il passaggio alla semifinale alla Germania.

