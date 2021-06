Altra variazione all’interno del field delle Olimpiadi di Tokyo per quanto riguarda il golf maschile. Non sarà infatti del lotto dei 60 partenti l’argentino Emiliano Grillo, numero 26 nella lista dei qualificati e 74 nel ranking mondiale OWGR a lunedì scorso.

Questo il messaggio Instagram di Grillo: “Non sono la persona che da spiegazioni per le proprie azioni, ma in questo caso mi sento obbligato perché sto rappresentando una nazione e la mia bandiera. La decisione che ho preso di non giocare le Olimpiadi è assolutamente personale. E’ spiacevole per me, perché avevo il mirino puntato su Tokyo 2020 dal giorno in cui è terminata Rio 2016. Non rimane altro che dare il meglio e puntare a Parigi 2024. Auguro il meglio dei miei desideri e la maggiore delle fortune ai miei compatrioti che andranno in cerca della perfezione e del risultato in questi Giochi. Ci vediamo a Parigi“.

Grillo, a Rio, si era classificato settimo con lo score di -7 nella competizione vinta da Justin Rose davanti a Henrik Stenson e Matt Kuchar. L’inglese, lo svedese e l’americano non disputeranno, in quanto mancanti dei requisiti per entrare, il torneo olimpico in Giappone.

Al posto di Grillo entrerà il secondo indiano, primo nell’ordine delle riserve, Udayan Mane, numero 356 del mondo. Non ci sono dunque, al momento, rappresentanti argentini alle Olimpiadi nel golf.

