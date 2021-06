Golf: Chesson Hadley guida il Palmetto Championship 2021 dopo tre giri. Terzo posto per Dustin Johnson

Si è di fatto concluso (è arrivata sì la sospensione per tempo inclemente, ma con pochi danni, visto che gli ultimi 4 sul percorso erano alla buca 17) il terzo giro del Palmetto Championship, l’ultimo evento del PGA Tour che precede lo US Open con più significati degli ultimi anni, dato che dopo questo ci sarà la chiusura delle liste per le Olimpiadi. Al comando c’è Chesson Hadley, che si conferma leader girando in -3 (quattro birdie tra la 12 e la 16 dopo il bogey alla 1) e tenendo a distanza, con il suo -14 totale.

Seconda posizione per Harris English, che fa sì che ci sia un 1-2 americano al comando grazie al -4 di giornata che lo trascina a -10. Leggerissimo calo per Dustin Johnson, che da secondo diventa terzo girando in +1 oggi e venendo raggiunto a -8 dal sudafricano Garrick Higgo. Dal numero 1 del mondo, ad ogni modo, arrivano signori segnali per Torrey Pines.

Quinto il redivivo Bo Van Pelt, che a 46 anni si colloca a -7 insieme all’inglese Tyrrell Hatton grazie a un ottimo -5: entrambi precedono un ampio gruppo a -6 nel quale si possono trovare Doc Redman, Pat Perez, Tain Lee, l’irlandese Seamus Power, il venezuelano Jhonattan Vegas, l’australiano Danny Lee e l’inglese Luke Donald.

Il risultato forse più clamoroso è quello di Tain Lee, trentunenne del Maryland che è numero 1834 del mondo e vanta come miglior risultato in carriera un 6° posto al Belgian Challenge Open. Non recente, però: si parla di ben 7 anni fa.

