Giro del Belgio 2021, Evenepoel cerca la prima vittoria stagionale nella corsa di casa. Ewan sfida Bennett e Merlier nelle volate

Domani inizia il Giro del Belgio 2021. La manifestazione si comporrà di cinque tappe, di cui quattro sono in linea e una, invece, a cronometro. Il grande favorito per il successo è il campione uscente Remco Evenepoel. L’enfant prodige fiammingo, dopo la caduta che lo ha costretto al ritiro al Giro d’Italia 2021, è tornato in gara alla Elfstedenronde, palesando una buona condizione. Su queste strade, due anni fa, Remco ottenne i suoi primi successi da professionista e stante il fatto che la concorrenza non pare particolarmente agguerrita, Evenepoel dovrebbe potersi ripetere pur senza avere il colpo di pedale del 2019.

I rivali principali di Evenepoel, probabilmente, saranno il neerlandese Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), fresco vincitore del GP Kanton Aargau, e il ciclocrossista fiammingo Toon Aerts (Baloise Trek Lions), il quale ha messo in mostra una buona condizione alla Dwars door Het Hageland e possiede un motore che, nella disciplina che si snoda tra fango, sabbia e prati, gli ha permesso, talvolta, di battere anche Mathieu van der Poel e Wout Van Aert.

Sarà altissimo, invece, il livello degli sprinter presenti al via. Innanzitutto, saranno della partita l’irlandese Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), il fiammingo Tim Merlier (Alpecin-Fenix) e l’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal). Dei tre, il più in forma, probabilmente, è il Mago, il quale, dopo aver lasciato il Giro d’Italia, ha vinto Ronde van Limburg ed Elfstedenronde. Ewan è alla prima gara da quando si ritirò dalla Corsa Rosa per un problema al ginocchio, mentre Bennett non attacca il numero alla schiena da un mese ormai (la sua ultima corsa è stata la Volta ao Algarve).

Oltre ai tre sopraccitati, ad ogni modo, saranno della partita, tra le ruote veloci, anche Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), Dylan Groenewegen, David Dekker (Jumbo-Visma), Cees Bol (Team DSM), il campione d’Europa Giacomo Nizzolo (QHUBEKA ASSOS), Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB), Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM), Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise), Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie) e Jakub Mareczko (Vini Zabù).

Foto: Lapresse